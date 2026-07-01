Rusové ostřelovali benzinky na Ukrajině

Rusko zasáhlo pět čerpacích stanic v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Zemřela při tom jedna žena a tři lidé utrpěli zranění. Ukrajině se v poslední době daří zasahovat ruskou ropnou infrastrukturu, což u tamních čerpacích stanic způsobuje dlouhé fronty. Další oběti má ruský útok na mikrobus v Chersonu. Ukrajinci naopak útočili na jihozápadě Ruska, o rozsahu způsobených škod zatím nejsou informace.
Terčem ruských děl a dronů v Dněpropetrovské oblasti se podle serveru Ukrajinska pravda stalo pět čerpacích stanic. „Zahynula 43letá žena,“ uvedl náčelník oblastní správy Oleksandr Hanža. Hospitalizaci vyžadovala zranění 35leté těhotné ženy, další dvě zraněné ve věku 49 a 71 let stačilo ošetřit ambulantně, dodal.
V Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny přišli o život nejméně dva lidé a dalších pět bylo zraněno ve středu ráno při útoku ruského dronu na mikrobus, oznámil náčelník oblastní správy Oleksandr Prokudin. Další žena byla zraněna v Záporoží, informovaly ukrajinské úřady.
Rusko v noci odpálilo proti Ukrajině raketu Iskander-M a leteckou raketu Ch-59 a vyslalo 151 dronů. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit raketu Ch-59 a 130 dronů, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 17 dronů na 16 místech. Informace ohledně dopadu rakety se upřesňují, dodalo s tím, že nepřátelské nálety pokračují.
Útok na Rusko
Ukrajinské drony během noci zaútočily ve čtyřech okresech Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska, uvedl gubernátor Jurij Sljusar. Dodal, že dosud nejsou informace o případných obětech a škodách.
Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
Ukrajina své údery na cíle v hloubi Ruska v poslední době zesílila. Ukrajinci přitom útočí mimo jiné na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropy. Nálety na rafinérie způsobily v ruských regionech palivovou krizi.