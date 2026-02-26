Polsko stojí před nebezpečím války, varoval v parlamentu Sikorski


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Všichni si uvědomujeme ohrožení, situace je vážná, řekl šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski na úvod svého vystoupení před poslanci. Polsko, jehož vzdušný prostor loni na podzim narušily ruské drony, čelí sabotážím, žhářským útokům, záplavě dezinformací a dvěma až třem tisícům kybernetických útoků denně. Většinu se daří odrazit, ale míra tohoto jevu musí vyvolávat znepokojení, uvedl ministr podle webu Onet.

„Stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové,“ varoval Sikorski. Před blížící se válkou varuje i Severoatlantická aliance a rozvědky různých zemí. „Kreml neustoupí,“ dodal ministr.

„Uvědomování si nebezpečí může paralyzovat, anebo mobilizovat. Nemůžeme si dovolit být paralyzováni. Pasivita či spoléhání na jiné je pozvánka k eskalaci, stejně jako vykřikování, že to není naše válka,“ prohlásil Sikorski ve zjevné narážce na válku Ruska proti Ukrajině, pokračující za polskými hranicemi pátým rokem. Připomněl, že loni v listopadu při ruském útoku na město Ternopil na západě Ukrajiny zahynula i sedmiletá Amelia, polská občanka.

„Cíl nepřítele je prostý. Vyděsit, rozdělit, rozeštvat skupiny Poláků proti sobě a oslabit důvěru k politickým orgánům,“ varoval.

Pokročili jsme v otázce českého územního dluhu, řekl Macinka po jednání se Sikorským
Tisková konference ministrů zahraničí Petra Macinky a Radoslawa Sikorského po jednání v Polsku

Varšava nicméně zareagovala rezolutně na dosavadní ruské provokace, řekl Sikorski a připomněl, že loni nechal uzavřít dva poslední ruské konzuláty v zemi. V důsledku tohoto kroku značná část ruských diplomatů opustila Polsko a zbývající ztratili právo na volné cestování po zemi. Varšava také na úrovni Evropské unie přispěla k omezením pohybu ruského diplomatického personálu. „Ztěžujeme Rusku uskutečňovat to, co Sověti nazývali aktivními opatřeními,“ podotkl.

„Nenechme se zmást ruskou propagandou. Rusko nebylo a není neporazitelné,“ zdůraznil podle listu Gazeta Wyborcza. Připomněl, že Moskva prohrála válku s Japonskem v roce 1905 i první světovou válku, následně válku ruských bolševiků proti Polsku, válku v Afghánistánu i studenou válku. Pokus o ovládnutí Ukrajiny trvá Rusku už déle než válka s někdejším spojencem, nacistickým Německem. Tehdy byla Rudá armáda schopná ujít během čtyř let cestu od předměstí Moskvy až do centra Berlína, zatímco armáda ruského vůdce Vladimira Putina během čtyř let vykrvácela na východě Ukrajiny, řekl.

Moskva uzavře poslední polský konzulát
Irkutsk

Ministr vyzdvihuje mezinárodní spolupráci

Polsko posílilo v reakci na ruské hybridní akce spolupráci se spojenci a podporuje další země v regionu, například Moldavsko, které se chtějí stát součástí Západu, ale zatím jsou v dosahu ambicí Moskvy. Sikorski ocenil, že v případě dospělých uprchlíků z Ukrajiny je jejich profesní aktivita stále větší než v případě Poláků, od roku 2022 ukrajinští běženci v Polsku založili více než 120 tisíc firem. „Zaměstnávají lidi, platí daně,“ řekl a zdůraznil, že po dosažení míru role těchto podniků ještě vzroste.

Poukázal i na zvrat k politice síly a pokusy o návrat k velmocenské hře, kdy si největší státy dělí svět na sféry vlivu a přivlastňují si mimořádná práva. Sice o něčem takovém sní i někteří nacionalisté, ale pro Polsko by to bylo jednoznačně nebezpečné, varoval. „Ve světě, kde o všem rozhoduje síla a peníze, neexistují opravdová spojenectví,“ zdůraznil Sikorski.

Ve válce Ruska proti Ukrajině je podle ministra ve hře nejen ukrajinská nezávislost, ale i to, kdo se kromě USA a Číny stane třetí oporou nového světového řádu – zda to bude Rusko, anebo EU. „Pro polské vlastence by výběr měl být snadný,“ řekl.

O ruských diverzních akcích v Polsku lze mluvit jako o státním terorismu, řekl Tusk
Polský premiér Donald Tusk

Budoucnost evropského kontinentu by se měla budovat na základě EU, ne troskách Unie. „Nenechme si namluvit, že členství v EU škodí Polsku nebo ohrožuje suverenitu,“ řekl a označil EU a NATO za dva pilíře polské bezpečnosti a prosperity.

Za mimořádnou výzvu pro Polsko označil zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Evropou, protože blízké vztahy s USA představovaly po desítky let pilíř polské zahraniční politiky bez ohledu na to, kdo vládl v Polsku a kdo sídlil v Bílém domě. „Není to Evropa, kdo vznáší územní nároky, zavádí cla či zasahuje do soupeření stran na druhé straně Atlantiku. V této věci je společnost zmatena,“ řekl Sikorski. Ujistil, že Poláci zůstanou loajálním spojencem USA, ale nemohou si dovolit roli „naivních troubů“.

Zpravodaj ČT: Podpora EU je v Polsku vysoká

„Sikorski varoval před snahami odejít z Evropské unie. Obrátil se k několika opozičním poslancům (…) s tím: ‚Dávejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to vyplnit,‘“ okomentoval projev zpravodaj České televize v Polsku Jan Řápek. Sikorski uvedl podle Řápka odstrašující příklad brexitu, který dopadl „neslavně“.

Odchod z EU si v Polsku přeje jen dvacet procent obyvatel, uvedl také Řápek. Polsko totiž podle zpravodaje patří k zemím, které výrazně a efektivně čerpají z unijních fondů.

Nahrávám video
Studio ČT24: Vstup Jana Řápka z Varšavy
Zdroj: ČT24

Polský prezident projev ocenil

Při ministrově projevu chyběla v sále většina poslanců nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), včetně jejího předsedy Jaroslawa Kaczyńského. Naopak Sikorského slova si vyslechl a ocenil prezident Karol Nawrocki.

„Je to dobrá zpráva pro Polky, Poláky a celé Polsko, že v základních, strategických otázkách je politika prezidenta a ministerstva zahraničí na stejné straně. To se týká ohrožení od Ruska. Samozřejmě v těchto věcech mluvíme jedním hlasem, že největší existenční ohrožení pro Polsko a celý evropský řád představuje Rusko,“ řekl Nawrocki.

Polsko by podle Nawrockého mělo mít vlastní jaderný program
Polský prezident Karol Nawrocki

Výběr redakce

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

11:43Aktualizovánopřed 16 mminutami
Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

13:03Aktualizovánopřed 33 mminutami
Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

15:36Aktualizovánopřed 35 mminutami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina

Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina

12:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

před 3 hhodinami
Škoda má být přes 700 milionů. Policie navrhla obžalovat vlastníka RP Investu z podvodu

Škoda má být přes 700 milionů. Policie navrhla obžalovat vlastníka RP Investu z podvodu

11:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem.
15:36Aktualizovánopřed 35 mminutami

Polsko stojí před nebezpečím války, varoval v parlamentu Sikorski

Všichni si uvědomujeme ohrožení, situace je vážná, řekl šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski na úvod svého vystoupení před poslanci. Polsko, jehož vzdušný prostor loni na podzim narušily ruské drony, čelí sabotážím, žhářským útokům, záplavě dezinformací a dvěma až třem tisícům kybernetických útoků denně. Většinu se daří odrazit, ale míra tohoto jevu musí vyvolávat znepokojení, uvedl ministr podle webu Onet.
před 1 hhodinou

Grónsko se hodlá bránit americkým investorům

Grónsko kvůli obavám z politické motivace amerických investorů zpřísní pravidla, chce zabránit hlavně nežádoucím nákupům nemovitostí, uvádí to zdroje agentury Reuters. Pomoct by měl připravovaný zákon o prověřování zahraničních investic.
před 1 hhodinou

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Útoky ruské armády v noci na čtvrtek zasáhly obytné budovy v Charkově, Kryvém Rihu, Kyjevě a Záporoží, vyžádaly si nejméně 28 zraněných. Ruské síly útočily pomocí různý typů raket i dronů.
08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Změny klimatu měly dle vědců silný vliv na katastrofální deště ve Španělsku a Portugalsku

Zimní lijáky jsou na Pyrenejském poloostrově a na severu Afriky stále silnější. Vědci identifikovali jasný trend, podle kterého jsou nejdeštivější dny nyní asi o třetinu deštivější než v minulosti. Jev podle nich souvisí s globálním oteplováním a přináší hlavně do Portugalska a Španělska extrémní deště, které poškozují ekonomiku a připravují lidi o životy,
před 1 hhodinou

Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina

Nor Börge Brende oznámil, že rezignuje na funkci prezidenta a výkonného ředitele Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Brende patří mezi několik norských politiků a diplomatů, kteří měli vazby na amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Organizátoři WEF na začátku měsíce oznámili, že zahájili vyšetřování vazeb mezi Brendem a Epsteinem. Nyní vedení fóra uvedlo, že nezávislé vyšetřování vedené externím poradcem bylo uzavřeno.
12:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

Maďarsko žádá EU o vyslání expertní mise na Ukrajinu za účasti zástupců Budapešti i Bratislavy, která by zjistila stav ropovodu Družba. V novém dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi to uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko bude podle něj akceptovat závěry takové mise. Orbán ve středu obvinil Ukrajinu z toho, že plánuje další narušení dodávek, a poslal vojáky chránit energetickou infrastrukturu.
před 3 hhodinami

VideoŠtáb ČT natáčel s dronaři v Záporožské oblasti

Bojiště na Ukrajině se za poslední rok stalo pro obě strany zcela přehledným. Klasické útočné operace klesly na minimum, klíčové je masivní nasazení dronů, a tedy i jejich rozvoj. Ukrajina jen v lednu tohoto roku nasadila drony ve více než sedmi tisících misí, především pro logistické úkoly na frontě. Štáb ČT natáčel nedaleko bojové linie v Záporožské oblasti.
před 5 hhodinami
Načítání...