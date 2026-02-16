Polsko by podle Nawrockého mělo mít vlastní jaderný program

Polsko by mělo mít kvůli ruské válce na Ukrajině vlastní jaderný program, uvedl prezident Karol Nawrocki v televizi Polsat News. Není podle něj jasné, zda to mezinárodní závazky a další otázky umožní, sám ale takový postup podporuje. Podle zástupců vládních stran země k tomuto kroku přistoupí, pokud bude nutný. Výroků Nawrockého si všimla i zahraniční média, píší polské servery.
„Měli bychom se vydat na cestu k vytvoření vlastní jaderné kapacity, samozřejmě s respektem ke všem mezinárodním nařízením,“ uvedl v neděli Nawrocki. „Musíme vytvořit podmínky k tomu, abychom se mohli vydat touto cestou. Jsme zemí ležící těsně u hranice ozbrojeného konfliktu. Známe postoj agresivní, imperiální Ruské federace k Polsku,“ zdůraznil polský prezident, který se do úřadu dostal s podporou opozičního Práva a spravedlnosti (PiS).
Polsko je signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Polský prezident uvedl, že neví, zda by Spojené státy dovolily jeho zemi začít vlastní jaderný program. „Musíme ale jednat tak, aby nám to umožnilo zahájit práce,“ řekl. Když byl Nawrocki dotázán, jaký postoj by k jadernému programu jeho země zaujala Moskva, odpověděl, že agresivní reakci Ruska může vyvolat cokoliv.
Podle europoslance za vládní Občanskou koalici Michala Szczerby by se Polsko mělo účastnit všech jednání, aby si zajistilo jadernou ochranu. „Pokud to bude nutné z hlediska naší bezpečnosti, tak o této otázce rozhodne naše vláda a naše armáda,“ okomentoval politik možnost vlastního jaderného programu ve vysílání rozhlasové stanice RMF-24.
Evropské jaderné odstrašení
Polský server gazeta.pl upozornil, že si Nawrockého prohlášení všimla zahraniční média, která v souvislosti s ním připomněla slova německého kancléře Friedricha Merze na úvod Mnichovské bezpečnostní konference. Merz přiznal, že s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zahájil rozhovory o evropském jaderném odstrašení. Ruská média podle serveru uvedla, že Nawrockého slova potvrzují zájem Polska mít na svém území jaderné zbraně. Podle ruského senátora Alexeje Puškova přehnané ambice Polsko „historicky vždy zničily“.
Vrcholní polští politici už dříve hovořili o možné účasti Polska na misích NATO zahrnujících jaderné zbraně. Jak Nawrocki, tak jeho předchůdce Andrzej Duda navrhli, že by Polsko mohlo skladovat americké jaderné hlavice. Tak je tomu například v Německu a dalších zemích Severoatlantické aliance. Varšava také v loňském roce podepsala s Paříží smlouvu, která by Polsku mohla otevřít cestu k účasti na francouzském jaderném deštníku. Francie je v současnosti jediným státem Evropské unie disponujícím jadernými zbraněmi.