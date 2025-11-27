Moskva uzavře poslední polský konzulát


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo Polsku, že ke konci roku uzavře jeho konzulát v Irkutsku. Má to být odveta za rozhodnutí Varšavy uzavřít ruský konzulát v Gdaňsku. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski o uzavření ruského diplomatického úřadu rozhodl v reakci na nedávnou sabotáž na polské železnici, ze které Varšava viní Moskvu. Ta svou účast na diverzi popřela.

„Zredukování ruské konzulární přítomnosti v Polsku jeho vedením pod absurdní záminkou je otevřeně nepřátelským a neopodstatněným krokem. V reakci na něj bude uzavřen poslední zbývající polský konzulát v Ruské federaci,“ uvedla ruská diplomacie v prohlášení, které zveřejnila na svém webu.

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici

V něm dále informovala, že polský diplomatický úřad musí skončit k 30. prosinci letošního roku. Ruský konzulát v Gdaňsku musí podle nařízení polské strany ukončit činnost k 23. prosinci, vyplývá ze zprávy ruského ministerstva zahraničí.

Polsko už dříve uzavřelo ruské konzuláty v Poznani a v Krakově, na což Rusko reagovalo uzavřením polských konzulátů v Petrohradu a Kaliningradu, připomněla dříve agentura PAP. Ve Varšavě zůstává ruské velvyslanectví a Polsko má podle PAP nadále své diplomatické zastoupení v Rusku v podobě své ambasády v Moskvě.

Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici
Místo výbuchu na železniční trati Varšava–Lublin u obce Mika, Polsko (16. listopadu 2025)

Sabotáž na polské železnici

Polské ministerstvo zahraničí formálně oznámilo ruské diplomacii, že odvolává souhlas s provozem ruského konzulátu v Gdaňsku, 19. listopadu. Šéf resortu zahraničí Sikorski tak rozhodl v reakci na sabotáž na polské železnici, ze které Varšava viní Rusko. Ministr dvojici incidentů označil za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. Uzavření konzulátu nebude podle něj úplnou odpovědí na ruské počínání.

Dvojice sabotáží se v Polsku odehrála v polovině tohoto měsíce na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska, po níž je převážena také vojenská pomoc pro Ukrajinu. Při jednom z incidentů poškodilo výbušné zařízení koleje, při dalším přinutila poškozená infrastruktura náhle zastavit vlak s 475 cestujícími, napsala agentura PAP.

Polská prokuratura následně obvinila v souvislosti s těmito případy tři Ukrajince, kteří podle polských úřadů pracovali na objednávku Ruska. Jednoho z nich policie zadržela, dva podle polských úřadů uprchli do Běloruska.

Polsko i další evropské země podporující Kyjev se od začátku ruské invaze na Ukrajinu potýkají s vlnou žhářských útoků, sabotáží a kybernetických útoků, z nichž viní Rusko. Polsko v reakci na poslední diverzní aktivity rozhodlo nasadit až deset tisíc vojáků na ochranu své kritické infrastruktury.

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury
Polští vojáci, ilustrační foto

