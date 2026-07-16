Na přírodních koupalištích se množí parazit, který nakazí i člověka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Přírodovědecká fakulta UK, ČTK, SZÚ

Čeští vědci se pokoušejí zjistit víc o parazitech, kteří se v Česku vyskytují ve vodě a mohou tak proniknout i na koupaliště. Protože lidem způsobují zdravotní potíže, hledají experti cesty, jak předejít jejich přemnožení.

Začíná to nenápadně jako pár drobných zarudlých teček na kůži. Jenže ony se zvětšují, velmi intenzivně svědí a někdy se z nich stanou i nepříjemné puchýře. Lidé, kteří touto vyrážkou po koupání trpí, většinou naštěstí nevědí, co ji způsobuje: miniaturní paraziti, kteří tvarem svého těla připomínají plejtváky.

Paraziti zodpovědní za cerkáriovou dermatitidu
Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK

Nemoc se jmenuje cerkárie nebo také cerkáriová dermatitida a tvorové, kteří ji způsobují, jsou drobní parazitičtí živočichové rodu Trichobilharzia. Jejich životní cyklus je spojený s vodními plži a vodními ptáky. Když ve vodě narazí na koupajícího se člověka, pokusí se mu opakovaně zavrtat pod kůži. V posledních letech těchto případů přibývá, často se ale špatně diagnostikují, protože je lidé považují za reakci na sinice nebo podráždění od slunce.

Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se pokoušejí mapovat, kde se tito paraziti v Česku vyskytují. Díky tomu by mohli včas, ještě před začátkem koupací sezony, předpovědět jejich vyšší výskyt a pokusit se snížit počet vodních plžů, kteří je přenášejí.

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„Hledáme nové způsoby, jak snížit množství těchto plžů v nádržích, aniž bychom narušili fungování vodních ekosystémů. Naším cílem je účinná prevence, která bude zároveň šetrná k přírodě,“ uvedla parazitoložka Jana Bulantová.

Kvalitu koupacích vod pravidelně monitorují hygienické stanice, na přítomnost cerkárií v posledních týdnech upozornili například na koupališti Rolava v Karlových Varech, riziko vyrážky podle nich nelze vyloučit ani v Brušperku na Frýdecko-Místecku.

Stovky případů ročně

Odborníci odhadují, že svědivou vyrážku si každé léto z přírodních koupališť přinášejí stovky lidí. Přesné počty ale neznají. „Případy cerkáriové dermatitidy se v Česku objevují pravidelně už více než šedesát let. Dodnes ale nevíme, kolik lidí skutečně postihuje, protože většina z nich lékaře vůbec nevyhledá a onemocnění se nedostane do žádných statistik,“ uvedl parazitolog Tomáš Macháček. Bez těchto údajů je podle něj obtížné určit rizikové lokality nebo zavádět účinná preventivní opatření.

Vyrážka po koupání způsobená parazitem
Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK

Spolu se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) vědci proto vytvářejí databázi výskytu cerkáriové dermatitidy v Česku a mapují rizikové lokality. V pražské laboratoři vyvíjejí nové molekulární metody, které dokážou odhalit DNA parazitů přímo ve vodě. „Tyto citlivé metody umožní rychlé preventivní testování koupacích vod před zahájením sezony i během ní. Oproti dosud používaným postupům budou výrazně rychlejší,“ doplnil parazitolog Jan Procházka.

V laboratorních podmínkách také vědci zkoumají, proč někteří lidé po kontaktu s cerkáriemi žádné potíže nemají a u jiných vzniká typická silně svědivá vyrážka. „Zajímá nás například, jak parazit proniká do kůže a jak na něj reaguje lidský imunitní systém. Tyto poznatky přispějí k lepší prevenci, diagnostice i léčbě onemocnění,“ dodal Macháček, který vede experimentální část výzkumu.

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