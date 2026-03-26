Brněnští vědci objevili mezi spermiemi netopýrů neznámého parazita

Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita, který napadá netopýry. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity.
Podle autorů jde svým způsobem o náhodný objev. Vědci se totiž ze začátku zabývali reprodukčními parametry u netopýrů. Mezi spermiemi netopýra pestrého přitom našli vývojové stadium parazita, takzvané mikrofilárie.
„V rámci navazující rozsáhlejší studie jsme pak našli dospělce tohoto parazita v dutině břišní, hrudní, ale i děloze březí samičky netopýra pestrého,“ uvedl vedoucí týmu Jiří Pikula. „Analýzou vzorků krve a ektoparazitů sbíraných od různých druhů netopýrů v širší geografické oblasti jsme zjistili, že diverzita těchto parazitů cirkulujících v populaci netopýrů je podstatně vyšší a že zde budou pravděpodobně další nepopsané druhy,“ doplnil Pikula.
Netopýr a jeho parazit
Netopýr pestrý se vyskytuje v horských oblastech, stepích, lesích, ale i v evropských a asijských městech, prakticky od Německa po Čínu. Jsou stěhovaví a velmi plaší, navíc jich není v přírodě moc, takže se toho o jejich životě pořád příliš neví.
Filárie rodu Litomosa parazitují specificky u netopýrů. Dospělci, tencí červi dlouzí několik centimetrů, žijí v tělních dutinách, mikrofilárie zase cirkulují v krvi. Mezihostitelem je hmyz.
Vědci z Veterinární univerzity už tento původně náhodný objev zužitkovali ve čtyřech studiích v renomovaných časopisech.