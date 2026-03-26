Brněnští vědci objevili mezi spermiemi netopýrů neznámého parazita


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, Veterinární univerzita Brno

Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita, který napadá netopýry. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity.

Podle autorů jde svým způsobem o náhodný objev. Vědci se totiž ze začátku zabývali reprodukčními parametry u netopýrů. Mezi spermiemi netopýra pestrého přitom našli vývojové stadium parazita, takzvané mikrofilárie.

„V rámci navazující rozsáhlejší studie jsme pak našli dospělce tohoto parazita v dutině břišní, hrudní, ale i děloze březí samičky netopýra pestrého,“ uvedl vedoucí týmu Jiří Pikula. „Analýzou vzorků krve a ektoparazitů sbíraných od různých druhů netopýrů v širší geografické oblasti jsme zjistili, že diverzita těchto parazitů cirkulujících v populaci netopýrů je podstatně vyšší a že zde budou pravděpodobně další nepopsané druhy,“ doplnil Pikula.

Nově objevený parazit v těle netopýra
Zdroj: Veterinární univerzita Brno

Netopýr a jeho parazit

Netopýr pestrý se vyskytuje v horských oblastech, stepích, lesích, ale i v evropských a asijských městech, prakticky od Německa po Čínu. Jsou stěhovaví a velmi plaší, navíc jich není v přírodě moc, takže se toho o jejich životě pořád příliš neví.

Filárie rodu Litomosa parazitují specificky u netopýrů. Dospělci, tencí červi dlouzí několik centimetrů, žijí v tělních dutinách, mikrofilárie zase cirkulují v krvi. Mezihostitelem je hmyz.

Vědci z Veterinární univerzity už tento původně náhodný objev zužitkovali ve čtyřech studiích v renomovaných časopisech.

Rusko se vrací na prestižní bienále. Nikdy jsme neodešli, vzkazuje kritikům

V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Írán se bojí přiznat, že s námi jedná, tvrdí Trump

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn

Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
Rusko připravuje vlastní Starlink, využívat ho bude i armáda

Rusko připravuje vlastní satelitní internet. Společnost Bjuro 1440, která má projekt Rassvet na starosti, tento týden oznámila, že na oběžnou dráhu bylo vyneseno prvních šestnáct družic určených pro obdobu komunikačního systému Starlink společnosti SpaceX. Podle médií i expertů bude Moskva systém využívat i pro vojenské účely.
Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.
Ultrazpracované potraviny poškozují plodnost, naznačuje výzkum

Čokoládové tyčinky, zmrzlina, slazené nápoje, sladké pečivo, chipsy, uzeniny, salámy, kuřecí nugetky – to všechno jsou takzvané ultrazpracované potraviny (UPF). Ty dnes tvoří v Evropě asi polovinu potravy a podle nové studie mohou mít vliv na početí i těhotenství. Souvisí nejen se sníženou plodností u mužů, ale také se zpomaleným růstem raných embryí a menšími žloutkovými váčky, které jsou pro raný embryonální vývoj nezbytné.
Vědci poprvé natočili, jak vorvaň dává hlavičku

Dospělý vorvaň může vážit až 52 tun. Když plnou rychlosti narazí do nějakého jiného tvora nebo objektu, může to být hodně bolestivé. O tomto chování vědci zatím slyšeli jen nepotvrzené historky, teď ho ale poprvé nafilmovali ve vysoké kvalitě.
Moře u Špicberků může stvořit bakterie vzdorující antibiotikům

Výzkum usazenin na dně u norského souostroví Špicberky odhalil obrovské množství mikroskopického života, včetně organismů s geny, které umožňují vznik i přenos odolnosti proti většině známých antibiotik.
