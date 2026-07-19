SOUHRN: Zásadní události neděle 19. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. července 2026.
Rusko provedlo jeden z největších útoků balistickými raketami na Kyjev od začátku války
Rusko v noci na neděli provedlo masivní úder balistickými raketami na Kyjev, jeden z dosud největších na hlavní město. Některé ukrajinské instituce a představitelé ještě před zveřejněním zpřesněných údajů letectva hovořili o úplně největším takovém úderu na Kyjev. Nejméně jeden člověk zemřel, dalších šestnáct utrpělo zranění. Dva zranění jsou po útoku v přilehlé Kyjevské oblasti. Okupanti zaútočili i na předměstí Charkova, kde zabili nejméně tři lidi a dvě desítky zranili.
Hasiče zaměstnaly silné bouřky, vichr na jihu Moravy lámal stromy
Na jihovýchod a východ Česka dorazily odpoledne bouřky. Meteorologové v těchto oblastech zpřísnili původní výstrahu. Do 18 hodin byla vyhlášená s vysokým stupněm nebezpečí. Na jihu Moravy vyjížděli hasiči k desítkám událostí. Silný vítr lámal stromy a poničil střechu školy. Bouřka zasáhla rovněž Zlínský kraj. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval před komplikacemi v energetice, dopravě a zemědělství.
Šéf sněmovny odletěl na návštěvu Číny
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci před odletem do Číny oznámil, že česká delegace bude mít pět cílů. Chce jednat o zahájení další letecké linky mezi zeměmi, o otevření jednání o zrušení vízové povinnosti českých občanů do Číny či realizovat v tuzemsku výstavu terakotové armády. Okamura je také případně připraven s čínskou stranou jednat o případu zadržovaného Čecha. Před odletem jednal i s tajnými službami.
USA opět útočily na Írán, ten poslal rakety i do Jordánska
Spojené státy v noci na neděli provedly novou sérii úderů na Írán, informovalo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních útocích Teheránu. USA zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu. Armáda islámské republiky v reakci podle státních médií uvedla, že provedla dronové útoky na dvě americké základny v Kuvajtu. Íránské rakety likvidovalo Jordánsko.