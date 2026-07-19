Souhrn dne
Mohutný ruský útok na Kyjev | Šéf sněmovny odletěl do Číny | Bouřky zaměstnaly hasiče Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události neděle 19. července


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. července 2026.

Rusko provedlo jeden z největších útoků balistickými raketami na Kyjev od začátku války

Rusko v noci na neděli provedlo masivní úder balistickými raketami na Kyjev, jeden z dosud největších na hlavní město. Některé ukrajinské instituce a představitelé ještě před zveřejněním zpřesněných údajů letectva hovořili o úplně největším takovém úderu na Kyjev. Nejméně jeden člověk zemřel, dalších šestnáct utrpělo zranění. Dva zranění jsou po útoku v přilehlé Kyjevské oblasti. Okupanti zaútočili i na předměstí Charkova, kde zabili nejméně tři lidi a dvě desítky zranili.

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Následky ruského útoku na Kyjev: přímý zásah dostal podchod ve čtvrti Lukjanivka (19. července 2026)


Hasiče zaměstnaly silné bouřky, vichr na jihu Moravy lámal stromy

Na jihovýchod a východ Česka dorazily odpoledne bouřky. Meteorologové v těchto oblastech zpřísnili původní výstrahu. Do 18 hodin byla vyhlášená s vysokým stupněm nebezpečí. Na jihu Moravy vyjížděli hasiči k desítkám událostí. Silný vítr lámal stromy a poničil střechu školy. Bouřka zasáhla rovněž Zlínský kraj. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval před komplikacemi v energetice, dopravě a zemědělství.

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Hasiče zaměstnaly silné bouřky, vichr na jihu Moravy lámal stromy
Následky bouře na Hodonínsku


Šéf sněmovny odletěl na návštěvu Číny

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci před odletem do Číny oznámil, že česká delegace bude mít pět cílů. Chce jednat o zahájení další letecké linky mezi zeměmi, o otevření jednání o zrušení vízové povinnosti českých občanů do Číny či realizovat v tuzemsku výstavu terakotové armády. Okamura je také případně připraven s čínskou stranou jednat o případu zadržovaného Čecha. Před odletem jednal i s tajnými službami.

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Okamura před cestou do Číny jednal i s tajnými službami
Tomio Okamura


USA opět útočily na Írán, ten poslal rakety i do Jordánska

Spojené státy v noci na neděli provedly novou sérii úderů na Írán, informovalo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních útocích Teheránu. USA zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu. Armáda islámské republiky v reakci podle státních médií uvedla, že provedla dronové útoky na dvě americké základny v Kuvajtu. Íránské rakety likvidovalo Jordánsko.

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Írán po útocích USA poslal rakety do Jordánska
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