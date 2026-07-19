Rusko podle Ukrajiny zasáhlo raketami civilní nákladní loď a nejméně pět lidí zahynulo

Ruské rakety zasáhly civilní nákladní loď s obilím, pět lidí zemřelo a dalších pět se pohřešuje, uvedlo na facebooku ukrajinské námořnictvo. Podle něj šlo o loď plující pod vlajkou Guiney-Bissau s tureckým vlastníkem. Osm členů posádky bylo přepraveno do nemocnice, doplnilo.
Loď podle zprávy zasáhly tři rakety, když opouštěla oblast bojových operací. Na palubě následně vypukl požár.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.
Ruské síly také v noci na neděli provedly masivní úder balistickými raketami na Kyjev, jeden z dosud největších na hlavní město. Nejméně jeden člověk zemřel, dalších šestnáct utrpělo zranění. Dva zranění jsou po útoku v přilehlé Kyjevské oblasti. Okupanti podle ukrajinských úřadů také zaútočili i na předměstí Charkova, kde zabili nejméně čtyři lidi a dvě desítky zranili, a provedli letecký útok na obytnou čtvrť v Záporoží, při kterém zahynuli dva lidé a nejméně deset osob bylo zraněno.