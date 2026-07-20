Indické složky rozehnaly příznivce satirických švábů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Indické bezpečnostní složky v pondělí zbily obušky příznivce indického hnutí Švábí lidová strana (CJP), kteří se pokoušeli pochodovat k parlamentu v metropoli Dillí navzdory tomu, že jim úřady nedaly povolení k protestu, a použily proti nim slzné granáty. Informovala o tom agentura Reuters. Cílem demonstrantů je přimět k rezignaci indického ministra školství Dharmendru Pradhána kvůli uniklým otázkám z přijímacích zkoušek na lékařské fakulty a souvisejícím sebevraždám studentů.

Hnutí a plánovaný protest jsou považovány za největší veřejnou výzvu pro premiéra Naréndru Módího, vládnoucího už třetí funkční období. Politický subjekt získal miliony příznivců na sociálních sítích a postupně se rozšiřoval.

Sobotní rozhodnutí policie násilně převézt do nemocnice 59letého aktivistu Sónama Vangčuka, který držel hladovku, hnutí ještě více povzbudilo a tisíce jeho příznivců během noci dorazily na místo protestu v centru Dillí, aby se zúčastnily pochodu.

Na místě, kde se podle policie nacházelo deset tisíc protestujících, bylo nasazeno velké množství policistů a příslušníků polovojenských bezpečnostních složek, což by podle Reuters mohlo vyústit v patovou situaci u parlamentu. Demonstranti vyzývali k odstoupení ministra Pradhána i premiéra Módího. CJP v pondělí dopoledne uvedla, že dva její členové jsou na cestě na schůzku s jedním z indických ministrů.

Na televizních záběrech jsou vidět utíkající demonstranti, které policie bije obušky a zatlačuje zpět, nebo jednoho z protestujících v obklopení policistů, kteří jej střídavě bijí. Policie popřela jakékoli použití síly a uvedla, že postupuje profesionálně. Protestující posléze obvinili bezpečnostní složky z toho, že na ně použily slzné granáty, aby je rozehnaly.

Vzestup Švábí lidové strany

Satirické politické hnutí CJP vedené mladými lidmi založil 16. května Abhidžít Dipke poté, co tentýž měsíc unikly testy z celostátních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. To postihlo přes dva miliony studentů, kteří museli zkoušky absolvovat podruhé.

Vzestup hnutí podle odborníků odráží frustraci mladých Indů mimo jiné z vysoké nezaměstnanosti mladých. Impulzem k jeho vzniku byla slova soudce nejvyššího soudu, který některé nezaměstnané mladé lidi přirovnal ke švábům.

Dipke s příznivci minulý měsíc uspořádali protestní setkání s cílem dosáhnout ministrovy rezignace a 28. června se k nim připojil i Vangčuk, který tehdy zahájil hladovku. Její ukončení podmínil tím, že vláda převezme odpovědnost za nedávná selhání ve vzdělávacím systému a za úniky otázek, nebo že demonstrantům bude umožněno dostat se k parlamentu a poslanci jim slíbí, že se těmito problémy budou zabývat.

Indii „zamořilo“ satirické hnutí švábů
Lidová strana švábů (CJP) používá k propagaci i obrázky vytvořené pomocí AI

Výběr redakce

Británie je silnější než před dvěma lety, řekl před demisí Starmer

Británie je silnější než před dvěma lety, řekl před demisí Starmer

12:17Aktualizovánopřed 4 mminutami
Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

09:35Aktualizovánopřed 22 mminutami
Vláda schválila novelu se zvyšováním penzí po osmdesátce a za práci v důchodu

Vláda schválila novelu se zvyšováním penzí po osmdesátce a za práci v důchodu

03:20Aktualizovánopřed 34 mminutami
Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

12:14Aktualizovánopřed 52 mminutami
Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta

Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta

10:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA opět zaútočily na Írán, ten podnikl odvetu

USA opět zaútočily na Írán, ten podnikl odvetu

03:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Muž, který se pokusil o sebevraždu po střelbě v Praze 10, zemřel

Muž, který se pokusil o sebevraždu po střelbě v Praze 10, zemřel

před 2 hhodinami
Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

09:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Británie je silnější než před dvěma lety, řekl před demisí Starmer

Nový lídr britských labouristů Andy Burnham převezme funkci premiéra a vystřídá odstoupivšího Keira Starmera. Ten ve svém posledním projevu sdělil, že je hrdý, že země je silnější než před dvěma lety, kdy se ujal vlády. O podporu straníků Starmer přišel poté, co labouristé utrpěli v květnových komunálních volbách zdrcující porážku. Bývalý starosta Manchesteru Burnham chce v pondělí představit své priority v premiérské funkci.
12:17Aktualizovánopřed 4 mminutami

Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na pondělí sestřelilo 381 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Černým mořem. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin dříve na telegramu uvedl, že k Moskevské oblasti v noci mířilo přes 400 ukrajinských dronů a většinu z nich prý zneškodnila protivzdušná obrana ještě daleko od regionu. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil. Také ruská strana v noci na pondělí zaútočila, na Ukrajinu vyslala celkem 94 bezpilotních letounů.
09:35Aktualizovánopřed 22 mminutami

Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

Evropská komise (EK) vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur (13,3 miliardy korun), a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách (DSA). Unijní exekutiva o tom v pondělí informovala ve svém prohlášení. Platforma podle EK řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila přijmout nápravná opatření.
12:14Aktualizovánopřed 52 mminutami

Indické složky rozehnaly příznivce satirických švábů

Indické bezpečnostní složky v pondělí zbily obušky příznivce indického hnutí Švábí lidová strana (CJP), kteří se pokoušeli pochodovat k parlamentu v metropoli Dillí navzdory tomu, že jim úřady nedaly povolení k protestu, a použily proti nim slzné granáty. Informovala o tom agentura Reuters. Cílem demonstrantů je přimět k rezignaci indického ministra školství Dharmendru Pradhána kvůli uniklým otázkám z přijímacích zkoušek na lékařské fakulty a souvisejícím sebevraždám studentů.
před 2 hhodinami

USA opět zaútočily na Írán, ten podnikl odvetu

Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu, a to devátou noc po sobě, upozornily tiskové agentury s odvoláním na velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM. Íránská média mezitím hlásí útoky na Tabríz, Bandar Máhšahr a další města, připojila agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump hovořil o pomstě za zabité americké vojáky. Írán zase v odvetě útočil na Bahrajn a Kuvajt.
03:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

Ve Španělsku v noci na pondělí zemřel třináctiletý chlapec a několik dalších lidí se zranilo, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale, informují agentura AFP a deník El País. Neštěstí se stalo ve městě Ciudad Rodrigo v Salamance na západě země.
09:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko podle Ukrajiny zasáhlo raketami civilní nákladní loď, deset lidí zahynulo

Nedělní ruský útok na nákladní loď s kukuřicí u přístavu Oděsa zabil celkem deset lidí, uvedla v pondělí správa ukrajinských námořních přístavů na facebooku. Dalších osm námořníků se podle ní podařilo zachránit. Dřívější informace hovořily o šesti obětech ruského útoku na nákladní plavidlo. Loď plula pod vlajkou Guineje-Bissau, podle dřívějších informací médií patří tureckému majiteli.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Ruský opozičník Naděždin odstupuje z kampaně. Nechce prý „ohrozit spolupracovníky“

Někdejší kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin oznámil, že ukončil svou kampaň za zvolení poslancem ruského parlamentu kvůli nátlaku úřadů, a aby neohrozil své spolupracovníky. Možnosti legálně dělat opoziční politiku v Rusku se vyčerpaly, uvedl v prohlášení, ze kterého citovala média.
05:40Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

včera v 09:00
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026