Indické složky rozehnaly příznivce satirických švábů

Indické bezpečnostní složky v pondělí zbily obušky příznivce indického hnutí Švábí lidová strana (CJP), kteří se pokoušeli pochodovat k parlamentu v metropoli Dillí navzdory tomu, že jim úřady nedaly povolení k protestu, a použily proti nim slzné granáty. Informovala o tom agentura Reuters. Cílem demonstrantů je přimět k rezignaci indického ministra školství Dharmendru Pradhána kvůli uniklým otázkám z přijímacích zkoušek na lékařské fakulty a souvisejícím sebevraždám studentů.
Hnutí a plánovaný protest jsou považovány za největší veřejnou výzvu pro premiéra Naréndru Módího, vládnoucího už třetí funkční období. Politický subjekt získal miliony příznivců na sociálních sítích a postupně se rozšiřoval.
Sobotní rozhodnutí policie násilně převézt do nemocnice 59letého aktivistu Sónama Vangčuka, který držel hladovku, hnutí ještě více povzbudilo a tisíce jeho příznivců během noci dorazily na místo protestu v centru Dillí, aby se zúčastnily pochodu.
Na místě, kde se podle policie nacházelo deset tisíc protestujících, bylo nasazeno velké množství policistů a příslušníků polovojenských bezpečnostních složek, což by podle Reuters mohlo vyústit v patovou situaci u parlamentu. Demonstranti vyzývali k odstoupení ministra Pradhána i premiéra Módího. CJP v pondělí dopoledne uvedla, že dva její členové jsou na cestě na schůzku s jedním z indických ministrů.
Na televizních záběrech jsou vidět utíkající demonstranti, které policie bije obušky a zatlačuje zpět, nebo jednoho z protestujících v obklopení policistů, kteří jej střídavě bijí. Policie popřela jakékoli použití síly a uvedla, že postupuje profesionálně. Protestující posléze obvinili bezpečnostní složky z toho, že na ně použily slzné granáty, aby je rozehnaly.
Vzestup Švábí lidové strany
Satirické politické hnutí CJP vedené mladými lidmi založil 16. května Abhidžít Dipke poté, co tentýž měsíc unikly testy z celostátních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. To postihlo přes dva miliony studentů, kteří museli zkoušky absolvovat podruhé.
Vzestup hnutí podle odborníků odráží frustraci mladých Indů mimo jiné z vysoké nezaměstnanosti mladých. Impulzem k jeho vzniku byla slova soudce nejvyššího soudu, který některé nezaměstnané mladé lidi přirovnal ke švábům.
Dipke s příznivci minulý měsíc uspořádali protestní setkání s cílem dosáhnout ministrovy rezignace a 28. června se k nim připojil i Vangčuk, který tehdy zahájil hladovku. Její ukončení podmínil tím, že vláda převezme odpovědnost za nedávná selhání ve vzdělávacím systému a za úniky otázek, nebo že demonstrantům bude umožněno dostat se k parlamentu a poslanci jim slíbí, že se těmito problémy budou zabývat.