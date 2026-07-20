Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

Evropská komise (EK) vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur (13,3 miliardy korun), a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách (DSA). Unijní exekutiva o tom v pondělí informovala ve svém prohlášení. Platforma podle EK řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila přijmout nápravná opatření.
Platforma nesplnila své povinnosti hned v několika ohledech, uvedla unijní exekutiva. „AliExpress správně nevyhodnotil, zda disponuje dostatečným počtem zaměstnanců pro kontrolu potenciálně nelegálních výrobků,“ stojí ve sdělení Komise. „AliExpress nedostatečně posoudil, jak jeho systémy doporučení a reklamy přispívají k šíření nelegálních výrobků. Testy provedené útvary Evropské komise ukázaly, že spotřebitelům bylo doporučováno nebo zobrazováno velké množství nelegálních produktů ještě předtím, než byly účinně odstraněny,“ dodala EK.
Rovněž systém AliExpressu pro odhalování nelegálních výrobků nefungoval správně. Na platformě se běžně objevovaly nelegální produkty – od padělků až po nebezpečné hračky či rizikovou kosmetiku. A i když byly odhaleny, často zůstávaly na platformě ještě několik týdnů. Kontroly souladu výrobků s předpisy bylo navíc možné snadno obejít jejich nesprávným zařazením do kategorií, zjistila Komise.
Velkým problémem je rovněž prodej padělků, AliExpress podle EK nedokázal dostatečně zabránit jejich šíření. „Padělané výrobky představují na platformě významné riziko. Kromě možných dopadů na práva spotřebitelů znevýhodňují poctivé podniky, které investují do vývoje, designu, bezpečnostního testování a inovací, protože je nutí soutěžit s výrobky, jejichž prodejci se těmto nákladům vyhýbají,“ uvedla unijní exekutiva.
„Velikost platformy není omluvou“
Pokuta byla stanovena s ohledem na povahu porušení, jejich závažnost z hlediska počtu dotčených uživatelů v Evropské unii i délku jejich trvání. Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, plní mimo jiné také úlohu antimonopolního úřadu.
Podle statistik Evropské komise je AliExpress největším z čínských internetových prodejců, v Evropské unii měl ke konci roku 2025 kolem 193 milionů uživatelů. Druhý Shein měl 156 milionů uživatelů a Temu 130 milionů.
„Velikost platformy není omluvou – rizika je potřeba systematicky identifikovat a řešit, aby spotřebitelé mohli bezpečně nakupovat online. Dnes po AliExpressu požadujeme, aby tento standard splnil a přijal nápravná opatření,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová.
V souladu s nařízením o digitálních službách (DSA) musí AliExpress do 20. října 2026 předložit Komisi akční plán. Ten musí obsahovat opatření k nápravě porušení povinností týkajících se posuzování a zmírňování systémových rizik. Následně přijme Komise konečné rozhodnutí a stanoví lhůty k provedení nápravných opatření. Pokud AliExpress svá pochybení nenapraví, může mu komise uložit pravidelně se opakující peněžité sankce.