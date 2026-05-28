Komise udělila Temu miliardovou pokutu


28. 5. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.

Čínský internetový prodejce porušil pravidla EU tím, že nedokázal řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů na své platformě a z toho vyplývající škody pro spotřebitele v EU, sdělila unijní exekutiva v prohlášení.

„Z výsledků tajného nákupu, který byl součástí šetření EK, vyplynulo, že velmi vysoké procento vybraných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními testy, zatímco vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti, jelikož obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení kvůli odnímatelným částem,“ dodává text.

Komise zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.

Unijní nařízení o digitálních službách (DSA) nařizuje, aby stanovené velké on-line platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.

Přes čínský e-shop nakoupili dva ze tří Čechů, vede tržiště Temu
Čínský internetový prodejce Temu

Výběr redakce

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

11:41Aktualizovánopřed 28 mminutami
Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

12:22Aktualizovánopřed 36 mminutami
Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

před 5 hhodinami
Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

VideoGenerace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

před 6 hhodinami
Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

před 6 hhodinami
Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

VideoDostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

před 16 hhodinami
Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

před 16 hhodinami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.
12:22Aktualizovánopřed 36 mminutami

V Brazílii padlo loni nejméně stromů od roku 2019

Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019, vyplývá ze zprávy tamní monitorovací sítě MapBiomas zveřejněné tento týden. Podle agentury AFP je to zásluha politiky prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.
před 41 mminutami

Izrael udeřil na jih Libanonu, Sidón už nezvládá uprchlíky

Izraelská armáda zahájila sérii útoků na infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Civilisté byli předem vyzváni k evakuaci. Podle libanonské armády během úderu zemřel jeden její voják. Izraelské síly čelí útokům dronů ze strany Hizballáhu.
před 1 hhodinou

USA útočily na íránskou základnu. Teherán provedl odvetný úder

Armáda Spojených států potvrdila, že provedla útoky na cíle v jižním Íránu – podle tamních médií byly slyšet tři výbuchy východně od přístavu Bandar Abbás. Washington tvrdí, že údery provedl kvůli sebeobraně a při akci zneškodnil čtyři íránské drony a poškodil vojenský objekt. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci udeřily na leteckou základnu USA – neupřesnily kde, vzdušné útoky ale hlásí Kuvajt. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu.
02:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
před 2 hhodinami

V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.
před 2 hhodinami

Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
před 3 hhodinami

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Zpráva neziskové organizace UN Watch odhalila rozsáhlé vměšování autoritářských států do práce zvláštních zpravodajů OSN. U každého pátého z nich vyšetřování poukázalo na přijímání vysokých finančních obnosů a vstřícné vystupování vůči dárcovským zemím. Někteří zpravodajové tak prosazují agendu zemí, jako je Rusko, Čína nebo Katar. OSN se zatím nevyjádřila.
před 5 hhodinami
Načítání...