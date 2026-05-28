Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.
Čínský internetový prodejce porušil pravidla EU tím, že nedokázal řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů na své platformě a z toho vyplývající škody pro spotřebitele v EU, sdělila unijní exekutiva v prohlášení.
„Z výsledků tajného nákupu, který byl součástí šetření EK, vyplynulo, že velmi vysoké procento vybraných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními testy, zatímco vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti, jelikož obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení kvůli odnímatelným částem,“ dodává text.
Komise zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.
Unijní nařízení o digitálních službách (DSA) nařizuje, aby stanovené velké on-line platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.