Přes čínský e-shop nakoupili dva ze tří Čechů, vede tržiště Temu


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Bilance ČT: (Ne)přítel Čína
Druhá největší ekonomika světa, Čína, se z globální výrobny stává postupně také obchodní a technologickou velmocí. Tohoto boomu využívají i čeští zákazníci. Z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad České televize Bilance vyplývá mimo jiné to, že 65 procent dotázaných někdy nakoupilo přes čínský internetový obchod a čínskou elektroniku využívá 57 procent lidí.

On-line tržiště Temu, založené v roce 2022, začalo dramatickým způsobem získávat tržní podíl i u českých zákazníků. Podle dat Celní správy a Nejvyššího kontrolního úřadu přicestovalo loni do Česka přes sto milionů zásilek ze zahraničních internetových obchodů. Meziročně šlo o čtyřnásobný nárůst. V roce 2025 pak 85 ze stovky takových zásilek objednali lidé na Temu. Další čínské e-shopy jako AliExpress nebo Shein už představovaly jen zlomky procenta.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad Bilance, kterého se účastnilo 804 respondentů, nakoupilo na některém z čínských e-shopů 65 procent oslovených. Z nich 78 procent nakoupilo právě na Temu. „Trend posledních dvou let souvisí s nějakou možná trošku větší agresivnější reklamní kampaní zejména těch čínských tržišť, načež lidé si objednávají opravdu ve velkém,“ vysvětluje Lubomír Kučera z Generálního ředitelství cel.

S velkým objemem příchozích balíčků pak souvisí další problémy, které naráží na limity kontrolních orgánů.

„V tom množství zásilek samozřejmě není možné provádět nějakou podrobnou fyzickou kontrolu, zásilky mnohdy nesplňují standardy na zboží dostupné v obchodní síti v České republice. Často se setkáváme s padělky, problémy s bezpečností výrobků. Můžou to být například hračky pro děti, různá elektronická zařízení, která samozřejmě, pokud si je člověk objedná z Číny, tak nesplňují žádné evropské certifikace,“ dodává Kučera.

Elektronika ano, elektromobily ne

Podobně rozšířená jako zásilky z čínských on-line obchodů je v tuzemsku i čínská elektronika, když 57 procent respondentů průzkumu používá některý výrobek čínské značky. Nejrozšířenější jsou Xiaomi (padesát procent), Lenovo (38 procent) a Huawei (22 procent).

Nižší zkušenost a povědomí u veřejnosti je pak ohledně čínských on-line platforem, jako jsou sociální síť TikTok, grafický program CapCut nebo AI asistent Deepseek. V evropském kontextu jde o jedny z nejstahovanějších aplikací, v tuzemsku je podle průzkumu ale využívá jen čtrnáct procent oslovených.

Co o nás on-line platformy shromáždily? Nabízíme postupy, jak získat informace
Rezervovaně se zatím česká veřejnost staví také k elektromobilům z Číny, 21 procent lidí by bylo ochotno o koupi takového vozu uvažovat, 62 procent nikoliv.

Čínské technologie mohou být potenciálně nebezpečné, neboť výrobky jako drony, robotické vysavače, ovladače solárních panelů, různé on-line aplikace a další, jsou přes různá cloudová úložiště vzdáleně operovatelné z Číny a existují objektivní obavy o zneužití dat, která kolektují.

Aktuální pohled Západu na Čínu je dvojí, je to obchodní příležitost, zároveň ale riziko. Řada tajných služeb včetně českých zpravodajců a úřadů v Evropské unii i ve Velké Británii označují Čínu jako bezpečnostní hrozbu. Česká veřejnost ale tyto obavy tolik nesdílí. Přesně polovina dotázaných Čínu jako bezpečnostní hrozbu nebere, 32 procent naopak obavy z Číny má.

„My si musíme uvědomit, že Čína, i když se tváří jako vstřícná a přátelská země, tak je to brutální diktatura, která se mimo jiné připravuje na válku s Tchaj-wanem. Čínský prezident řekl, že po roce 2027 je Čína připravená zaútočit na Tchaj-wan. Kdyby se to stalo, tak náš největší spojenec Spojené státy půjdou na pomoc Tchaj-wanu. A rázem dojde ke konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy,“ varuje pro Bilanci ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka.

Šéf BIS v žádném případě nepochybuje, že Česko bude stát pevně na straně Spojených států. „Ale tím pádem nám může Čína začít vypínat různá zařízení a může dělat věci, které nechceme. A proto o tom mluvíme už dnes, a proto se na to připravujeme, protože se musíme chránit,“ upozorňuje Koudelka.

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyl Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.
Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu budou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
Šéfredaktoři vyzvali Babiše a další politiky k respektování kritické novinařiny

Více než dvacet českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média označili za nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést.
VideoČeské vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Bachmut, Kupjansk nebo Pokrovsk. V těchto ukrajinských městech byly nasazeny vrtulníky Mi-24, které zemi postupně do roku 2024 dodala česká armáda. Když Rusko změnilo taktiku vzdušných úderů na města, začaly pomáhat sestřelováním bezpilotních letounů. U jednoho stroje z Česka je na kontě více než dvacet sestřelených bezpilotních letounů. Darja Stomatová a Ján Schürger strávili den s jednotkou, která stroje z Česka využívá.
Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Vláda slibuje změny v české ústavě. S některými úpravami základního zákona ale nejspíš narazí. Zástupci opozice rázně odmítají zakotvit do nejvyšší normy korunu i právo na hotovost. Větší šanci má zavedení celostátního referenda. O jeho možné podpoře mluví Piráti. Trojici zákonů kabinet zahrnul do legislativního plánu. Ke schválení ale potřebuje ve sněmovně alespoň 120 hlasů. Má jich 108.
VideoBořit fungující veřejnoprávní média nedává smysl, míní experti

Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
