Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

VideoPokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek
Sněmovní výbor pro obranu ve středu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Člen výboru Marek Ženíšek (TOP 09) ho vnímá jako dobrou volbu, která představuje určitou kontinuitu i kompromis, jelikož ve výboru dostal podporu napříč politickým spektrem. „To, jak uspěje, bude do jisté míry záviset nejenom na jeho schopnostech (...), ale vlastně i na tom, kolik mu vláda nebo ministr přidělí prostředků na to, aby mohl naplnit své priority,“ řekl poslanec v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem. Otázkou je, zda se nový náčelník generálního štábu bude umět v případě nouze vymezit vůči vládním představitelům, tak jako jeho předchůdce Karel Řehka, domnívá se Ženíšek. Dodal, že velkým tématem, které bude muset Hlaváč řešit, jsou výdaje na obranu, o jejichž výši ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) stále mlží.
