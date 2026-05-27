Pokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek

Sněmovní výbor pro obranu ve středu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Člen výboru Marek Ženíšek (TOP 09) ho vnímá jako dobrou volbu, která představuje určitou kontinuitu i kompromis, jelikož ve výboru dostal podporu napříč politickým spektrem. „To, jak uspěje, bude do jisté míry záviset nejenom na jeho schopnostech (...), ale vlastně i na tom, kolik mu vláda nebo ministr přidělí prostředků na to, aby mohl naplnit své priority,“ řekl poslanec v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem. Otázkou je, zda se nový náčelník generálního štábu bude umět v případě nouze vymezit vůči vládním představitelům, tak jako jeho předchůdce Karel Řehka, domnívá se Ženíšek. Dodal, že velkým tématem, které bude muset Hlaváč řešit, jsou výdaje na obranu, o jejichž výši ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) stále mlží.
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Agrofert tvrdí, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
Česká televize natáčí novou talk show s názvem Na jednoho. První řada přinese devět epizod – osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Na dotazy třiceti účinkujících s poruchou autistického spektra bude odpovídat mimo jiné herečka Aňa Geislerová nebo herec Jan Cina. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno. Formát pořadu převzala Česká televize ze zahraničí. Poprvé se show objevila ve francouzské veřejnoprávní televizi a následně se rozšířila do dalších dvaadvaceti zemí. Českou verzi režíruje Jan Bártek, na obrazovkách bude k vidění letos na podzim.
Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
Poslanci nezvolili ve středečním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Neúspěch nominantů opozičních stran do funkcí volených sněmovnou rozhořčil předsedu klubu Marka Bendu, který následně požádal o svolání politického grémia. Zákonodárci nyní hovoří o novele stavebního zákona, na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.
Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil i u digitalizace dávek státní sociální podpory. Na čtvrtý pokus Senát zvolil novou členku Rady Českého rozhlasu, mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Zároveň Senát podpořil zrušení lhůty omezující výplatu nemocenského pro invalidy, posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních, či senátní nominace na státní vyznamenání.
Státní zástupce obžaloval čínského občana, kterého viní ze špionáže pro Čínu. České televizi to sdělil pražský státní zástupce Martin Bílý. Muž tak nyní čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Čínského občana policisté zadrželi letos v lednu a poprvé tak použili nový paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc. Muž je od té doby ve vazbě.
