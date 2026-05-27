ŽivěSněmovna má na programu změny v penzijním spoření a stavební zákon


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK
Zdroj: ČT24

Poslanci by měli schvalovat novelu zákona, která umožní důchodcům ukončit spoření na penzi bez sankcí. Kromě toho by se mohli dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Odpoledne bude mít sněmovna na programu především druhé čtení koaliční novely stavebního zákona.

Změny v penzijním spoření se týkají důchodců, kterým stát od poloviny roku 2024 přestal vyplácet státní příspěvek na toto spoření, a pokud se ho kvůli tomu rozhodli zrušit, stálo je to část peněz.

Návrh na zrušení služebního zákona má podle předkladatelů z řad koaličních poslanců hlavně usnadnit výměnu státních úředníků, kritizovali ji opoziční politici či odbory.

Koaliční novela stavebního zákona vrací do zákona původně navrženou i schválenou centralizovanou státní stavební správu, hlavním stavebním úřadem má být Úřad rozvoje území. Poslanci budou mít možnost načítat své pozměňovací návrhy.

Odpoledne má sněmovna volit svého posledního místopředsedu, jedinou nominantkou je poslankyně STAN Barbora Urbanová. Poslance čeká také výběr nového ombudsmana a personální naplnění vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr.

VideoŽádný jednací řád nenahradí politickou kulturu, tvrdí Munzar. Vondráček vytýká opozici dlouhé přestávky

Poslanecká sněmovna řeší změnu jednacího řádu, která má mimo jiné zajistit efektivnější jednání dolní komory. Na návrh nových bodů programu by tak zákonodárci měli omezenější čas – ti s přednostním právem půlhodinu, řadoví poslanci pak pět minut. „Žádný jednací řád politickou kulturu nenahradí, to je o jednotlivých poslancích,“ tvrdí místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) „není za každou cenu správně, když parlament jedná rychle“. Opozici vytknul například dlouhé přestávky. Diskuse se v úvodu Událostí, komentářů zúčastnili také komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo a komentátor Listů Patrik Eichler. Pořadem provázela Tereza Řezníčková.
před 2 mminutami

ŽivěBrífink Zůny a Hlaváče po jednání obranného výboru

Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.
03:05Aktualizovánopřed 27 mminutami

VideoZájem o posilující dávky vakcín mezi Čechy klesá, pomoct má očkovací strategie

Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
před 2 hhodinami

Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde

Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.
před 3 hhodinami

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Sněmovna v úterý večer odsouhlasila snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu dříve odmítl Senát. Schůzi dlouho vyplňovali převážně zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či jiným agendám, které zároveň navrhovali zařadit do programu. K hlasování o něm se komora dostala až po téměř sedmi hodinách.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

Veřejnoprávní média zřejmě nečeká tolik změn, kolik plánovalo ministerstvo kultury. Koaliční politici připustili, že jim půjde pouze o financování. O přesunu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet má kabinet jednat v půlce června – až budou vypořádané všechny připomínky. Vedení médií společně s odbory a iniciativou Veřejnoprávně zároveň kritizují nový poslanecký záměr výrazně zkrátit příjmy obou institucí. Ve společném stanovisku znovu odmítly i zmíněný ministerský návrh.
před 13 hhodinami
