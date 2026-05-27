Poslanci by měli schvalovat novelu zákona, která umožní důchodcům ukončit spoření na penzi bez sankcí. Kromě toho by se mohli dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Odpoledne bude mít sněmovna na programu především druhé čtení koaliční novely stavebního zákona.
Změny v penzijním spoření se týkají důchodců, kterým stát od poloviny roku 2024 přestal vyplácet státní příspěvek na toto spoření, a pokud se ho kvůli tomu rozhodli zrušit, stálo je to část peněz.
Návrh na zrušení služebního zákona má podle předkladatelů z řad koaličních poslanců hlavně usnadnit výměnu státních úředníků, kritizovali ji opoziční politici či odbory.
Koaliční novela stavebního zákona vrací do zákona původně navrženou i schválenou centralizovanou státní stavební správu, hlavním stavebním úřadem má být Úřad rozvoje území. Poslanci budou mít možnost načítat své pozměňovací návrhy.
Odpoledne má sněmovna volit svého posledního místopředsedu, jedinou nominantkou je poslankyně STAN Barbora Urbanová. Poslance čeká také výběr nového ombudsmana a personální naplnění vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr.