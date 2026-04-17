Sněmovna by v pátek mohla poslat do závěrečného schvalování návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Ve druhém čtení je také další koaliční předloha, která reaguje na zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření starobních důchodců.
Zákon o státních zaměstnancích má nahradit současný služební zákon. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo podle předkladatelů více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Ústavně-právní výbor podpořil už dříve tři desítky většinou koaličních pozměňovacích návrhů.
Pozornost vzbudila i související novela dalších zákonů. Právní výbor do ní chce vložit úpravu Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD), podle níž by prezident republiky přišel o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.
Penzijní spoření by podle novely mohli bez sankce ukončit důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Penzisté, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají podle předlohy získat kompenzaci.
Návrh na zpřísnění trestného činu neplacení výživného
Poslanci by se mohli věnovat také některým novelám v úvodním kole. Jde o koaliční návrh na zpřísnění trestného činu neplacení výživného. U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.
Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.