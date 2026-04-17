ŽivěPoslanci by mohli ve druhém čtení posuzovat snadnější výměnu státních úředníků


Sněmovna by v pátek mohla poslat do závěrečného schvalování návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Ve druhém čtení je také další koaliční předloha, která reaguje na zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření starobních důchodců.

Zákon o státních zaměstnancích má nahradit současný služební zákon. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo podle předkladatelů více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Ústavně-právní výbor podpořil už dříve tři desítky většinou koaličních pozměňovacích návrhů.

Pozornost vzbudila i související novela dalších zákonů. Právní výbor do ní chce vložit úpravu Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD), podle níž by prezident republiky přišel o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.

Penzijní spoření by podle novely mohli bez sankce ukončit důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Penzisté, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají podle předlohy získat kompenzaci.

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích
Jednání Poslanecké sněmovny (29. ledna 2026)

Návrh na zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Poslanci by se mohli věnovat také některým novelám v úvodním kole. Jde o koaliční návrh na zpřísnění trestného činu neplacení výživného. U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.

Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

VideoZástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy.
V přerovském podniku Meopta hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, uvedli hasiči. Příčinou požáru byla podle policie závada na elektroinstalaci. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití.
„Otékaly mi klouby, rodiče se o mě báli.“ Dnes lze hemofilii díky léčbě zvládat

Spontánní krvácení nebo také nadměrná a častější tvorba modřin může znamenat, že člověk má hemofilii. Jde o vrozené dědičné onemocnění, při kterém se pacientovi nesráží krev. V Česku žije s hemofilií zhruba tisíc lidí. Díky moderním lékům ale mají možnost žít téměř bez omezení. Odborníci také u příležitosti Světového dne hemofilie upozorňují, že pacienti mohou intenzivněji krvácet, a to například při úrazech a nehodách nebo při přerušení terapie.
Tejc kvůli výsledkům auditu k bitcoinové kauze podá trestní oznámení

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) představili svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc zároveň oznámil výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal. Resort podle něj před přijetím bitcoinového daru neudělal předběžnou kontrolu. Chyby navíc podle ministra vznikly i při prodeji kryptoměny. Kvůli výsledkům auditu podá šéf resortu spravedlnosti trestní oznámení. Exministryně Eva Decroix (ODS) odmítla, že by za jejího působení došlo k trestnému činu.
ŽivěPoslanci by mohli ve druhém čtení posuzovat snadnější výměnu státních úředníků

Sněmovna by v pátek mohla poslat do závěrečného schvalování návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Ve druhém čtení je také další koaliční předloha, která reaguje na zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření starobních důchodců.
VideoZaměstnavatelé chtějí rozšířit benefity o další možnosti péče o duševní zdraví

Častější pocity vyhoření, a to už v nejmladším produktivním věku. To je téma nejen pro psychology, ale také zaměstnavatele. Ti chtějí rozšířit zdravotní benefity i o další možnosti péče o duševní zdraví. Příští týden se proto sejdou s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Podle vedoucího psychologa z Národního ústavu duševního zdraví Marka Preisse bývají první příznaky vyhoření tělesné nebo psychické. Podle ředitele společnosti STADA ČR Martina Šlégra 71 procent Čechů říká, že někdy zažilo pocit vyhoření.
Nový most v Praze má pomoci MHD, motoristům zůstane uzavřen

Po dvanácti letech má Praha nový most přes Vltavu. Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů začne Dvorecký most sloužit od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne lepší propojení obou břehů Vltavy. Přístupný bude pro cyklisty i chodce. Pro individuální automobilovou i motocyklovou dopravu zůstane uzavřen.
Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Za posledních šest let klesl počet obětí dopravních nehod v Česku téměř o čtvrtinu. Zatímco v roce 2019 na silnicích zemřelo 547 lidí, loni to bylo 421. Tuzemsko se v tomto ohledu zlepšuje rychleji než unijní průměr, vyplývá ze zprávy Evropské komise. EU si už v roce 2018 stanovila cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o padesát procent. Ačkoliv se však celkový počet obětí nehod snižuje, stanovenému cíli tempo poklesu neodpovídá.
