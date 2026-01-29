Sněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád


ŽIVĚ: Jednání Poslanecké sněmovny
Sněmovna má ve čtvrtečním programu mimořádné schůze změny pravidel svého jednání. Principy a východiska máme stejné, lišíme se v dílčích věcech, řekl k nim předseda STAN Vít Rakušan. Zákonodárci budou mluvit o nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit propouštění státních úředníků. S postupem nesouhlasí opozice ani odbory, které se hodlají obrátit na Evropskou komisi. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale případných stížností unijních institucí neobává. Diskuze se kromě dvou zmíněných témat dotkla například čtvrtečních interpelací.

V rámci mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu je na programu úvodní kolo debaty ke změnám sněmovního jednacího řádu k omezení možností obstrukcí. Navrhovaná změna jednacích pravidel například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

„Mohli jsme vyslat pozitivní vzkaz do naší společnosti, že jsou věci, na kterých se dokážeme shodnout: ‚Ano, Poslanecká sněmovna má jednat efektivně‘. Shodly se na tom všechny strany a mohlo to projít jako nůž máslem,“ řekl Rakušan ke změně jednacího řádu. Pak ale poukázal na to, že vláda svolala mimořádnou schůzi ve fázi, kdy „to ještě domluvené není“.

Koalice chce nahradit služební zákon. Odbory a opozice nesouhlasí
Změny připravila skupina zákonodárců vládní koalice a ODS s cílem snížit možnost obstrukcí, které v minulém funkčním období využívaly tehdy opoziční ANO a SPD. Podle některých opozičních frakcí by měly změny platit až od příštího volebního období, nikoli téměř okamžitě po vyhlášení novely ve sbírce.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob poukázal na to, že sněmovna se ve čtvrtek měla věnovat interpelacím, ale kvůli mimořádné schůzi k nim nedošlo. Navázal kritikou ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). „Seškrtal opatření, která měla chránit před ruskými špiony a sabotéry, kteří působí pod diplomatickým krytím,“ sdělil. Poslanec ANO Patrik Nacher zmínil, že mimořádná schůze je svolaná už z minulého týdne.

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů
Zrušení služebního zákona

Zrušení služebního zákona a jeho nahrazení zákonem o státních zaměstnancích má podle koalice přispět k pružnosti státní správy a usnadnit její řízení. Zákon má urychlit přijímání a odchody ze státní správy, což podle ní přinese i úspory. Kritici se obávají ohrožení nezávislosti státní správy.

Předloha mimo jiné ruší takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až osmdesát procent platu. Zaměstnanci by mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z šedesáti na dvacet dní. Při systemizaci by se stát mohl zbavit úředníka hned. Nezákonnému postupu se bude moci pracovník bránit soudní žalobou.

Obstrukce mohou pokračovat. Ve sněmovně není shoda na změnách jednacího řádu
ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

Sněmovna má ve čtvrtečním programu mimořádné schůze změny pravidel svého jednání. Principy a východiska máme stejné, lišíme se v dílčích věcech, řekl k nim předseda STAN Vít Rakušan. Zákonodárci budou mluvit o nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit propouštění státních úředníků. S postupem nesouhlasí opozice ani odbory, které se hodlají obrátit na Evropskou komisi. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale případných stížností unijních institucí neobává. Diskuze se kromě dvou zmíněných témat dotkla například čtvrtečních interpelací.
09:00

Počasí komplikuje dopravu, sněžit má na většině území

Počasí ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu hlavně na západě Středočeského kraje, některé spoje nevyjely, jiné budou mít zpoždění. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:15

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování.
09:36

Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce proti Moskvě, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) při pokračující návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají kromě podpory Kyjeva projednat i sankce proti Íránu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se ministři shodnou na zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace.
04:36

Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku asi tisíce litrů benzinu. Nyní hasiči čekají na cisternu, do které zbývající látku přečerpají. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin.
před 51 mminutami

Hosté Událostí, komentářů řešili konflikt ministra Macinky s prezidentem Pavlem

Konflikt ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem se prohlubuje. Ve hře je i neúčast hlavy státu na letním summitu NATO. Opozice chce v návaznosti na aktuální dění vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích označil prezidentovu reakci za „přehnanou". Místopředsedkyně zemědělského výboru Marie Pošarová (SPD) by stejně jako Vondráček upřednostnila jinou formu komunikace. Místopředseda ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS) vnímá patovou situaci v koalici – jde dle něj o neochotu premiéra Andreje Babiše (ANO) podat kompetenční žalobu na hlavu státu. Dle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba chybí „naprosto jasný distanc". Diskuzí provázela Tereza Řezníčková.
před 1 hhodinou

Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nechápe počínání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Hlava státu v úterý zveřejnila Macinkovy vzkazy kvůli Pavlově odmítání jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Bývalý ministr se proto nebojí použit slovo vydírání a obhajuje prezidentovo jednání. Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaného Barborou Kroužkovou.
před 2 hhodinami

Spory s premiérem či členy vlády měli i Havel, Klaus a Zeman

Předseda Motoristů Petr Macinka se vůči prezidentovi Petru Pavlovi vymezuje kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem opakovaně. Na odpor hlavy státu naráželi vládní politici i v minulosti. Výhrady ke kandidátům na ministry měli prezidenti Václav Havel i Václav Klaus. Nejčastěji byl k nominacím kritický Miloš Zeman. V roce 2018 například vyčkával měsíce Miroslav Poche, který měl řídit resort zahraničí. Adept ČSSD se však nakonec funkce nedočkal. Podle šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského ústava nevnímá prezidenta jen jako jakousi celebritu, která podepisuje a nemá žádné rozhodovací pravomoci. Kde přesně je hranice kompetence prezidenta, by podle něj pomohl určit právě Ústavní soud. To by ale někdo musel podat kompetenční žalobu.
před 3 hhodinami
