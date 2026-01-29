Hosté Událostí, komentářů řešili konflikt ministra Macinky s prezidentem Pavlem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Vývoj sporu ministra Macinky s prezidentem Pavlem
Zdroj: ČT24

Konflikt ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem se prohlubuje. Ve hře je i neúčast hlavy státu na letním summitu NATO. Opozice chce v návaznosti na aktuální dění vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích označil prezidentovu reakci za „přehnanou“. Místopředsedkyně zemědělského výboru Marie Pošarová (SPD) by stejně jako Vondráček upřednostnila jinou formu komunikace. Místopředseda ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS) vnímá patovou situaci v koalici – jde dle něj o neochotu premiéra Andreje Babiše (ANO) podat kompetenční žalobu na hlavu státu. Dle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba chybí „naprosto jasný distanc“. Diskuzí provázela Tereza Řezníčková.

Výběr redakce

Policie obvinila čtyři lidi, kteří údajně věznili ženu ve sklepě

Policie obvinila čtyři lidi, kteří údajně věznili ženu ve sklepě

Právě teď
Sněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

09:00Aktualizovánopřed 32 mminutami
Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

09:36Aktualizovánopřed 38 mminutami
Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

04:36Aktualizovánopřed 48 mminutami
Kraje půjčují sociálním službám kvůli rozpočtovému provizoriu stovky milionů

Kraje půjčují sociálním službám kvůli rozpočtovému provizoriu stovky milionů

před 1 hhodinou
Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

před 2 hhodinami
Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků

Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků

před 4 hhodinami
Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie obvinila čtyři lidi, kteří údajně věznili ženu ve sklepě

Ústečtí kriminalisté chtějí poslat před soud čtveřici lidí, kteří podle ní několik měsíců věznili ženu ve sklepě domu v Siřemi. Nakonec se jí podařilo utéct. Hlavním obviněným je jedenačtyřicetiletý muž, kterého policie viní ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání. Spolu s ním navrhla policie obžalovat také dvě ženy a jednoho muže, kteří mu měli s činem pomáhat, sdělil ČT24 mluvčí ústecké policie Kamil Marek. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až dvanáct let za mřížemi.
Právě teď

ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

Sněmovna má ve čtvrtečním programu mimořádné schůze změny pravidel svého jednání. Principy a východiska máme stejné, lišíme se v dílčích věcech, řekl k nim předseda STAN Vít Rakušan. Zákonodárci budou mluvit o nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit propouštění státních úředníků. S postupem nesouhlasí opozice ani odbory, které se hodlají obrátit na Evropskou komisi. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale případných stížností unijních institucí neobává. Diskuze se kromě dvou zmíněných témat dotkla například čtvrtečních interpelací.
09:00Aktualizovánopřed 32 mminutami

Počasí komplikuje dopravu, sněžit má na většině území

Počasí ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu hlavně na západě Středočeského kraje, některé spoje nevyjely, jiné budou mít zpoždění. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:15Aktualizovánopřed 37 mminutami

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy, zejména z hlediska financování.
09:36Aktualizovánopřed 38 mminutami

Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce proti Moskvě, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) při pokračující návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají kromě podpory Kyjeva projednat i sankce proti Íránu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se ministři shodnou na zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace.
04:36Aktualizovánopřed 48 mminutami

Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku asi tisíce litrů benzinu. Nyní hasiči čekají na cisternu, do které zbývající látku přečerpají. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin.
před 54 mminutami

Hosté Událostí, komentářů řešili konflikt ministra Macinky s prezidentem Pavlem

Konflikt ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem se prohlubuje. Ve hře je i neúčast hlavy státu na letním summitu NATO. Opozice chce v návaznosti na aktuální dění vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích označil prezidentovu reakci za „přehnanou“. Místopředsedkyně zemědělského výboru Marie Pošarová (SPD) by stejně jako Vondráček upřednostnila jinou formu komunikace. Místopředseda ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS) vnímá patovou situaci v koalici – jde dle něj o neochotu premiéra Andreje Babiše (ANO) podat kompetenční žalobu na hlavu státu. Dle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba chybí „naprosto jasný distanc“. Diskuzí provázela Tereza Řezníčková.
před 1 hhodinou

Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nechápe počínání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Hlava státu v úterý zveřejnila Macinkovy vzkazy kvůli Pavlově odmítání jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Bývalý ministr se proto nebojí použit slovo vydírání a obhajuje prezidentovo jednání. Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaného Barborou Kroužkovou.
před 2 hhodinami
Načítání...