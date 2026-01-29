Hosté Událostí, komentářů řešili konflikt ministra Macinky s prezidentem Pavlem

Konflikt ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem se prohlubuje. Ve hře je i neúčast hlavy státu na letním summitu NATO. Opozice chce v návaznosti na aktuální dění vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích označil prezidentovu reakci za „přehnanou“. Místopředsedkyně zemědělského výboru Marie Pošarová (SPD) by stejně jako Vondráček upřednostnila jinou formu komunikace. Místopředseda ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS) vnímá patovou situaci v koalici – jde dle něj o neochotu premiéra Andreje Babiše (ANO) podat kompetenční žalobu na hlavu státu. Dle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba chybí „naprosto jasný distanc“. Diskuzí provázela Tereza Řezníčková.
Policie obvinila čtyři lidi, kteří údajně věznili ženu ve sklepě
Ústečtí kriminalisté chtějí poslat před soud čtveřici lidí, kteří podle ní několik měsíců věznili ženu ve sklepě domu v Siřemi. Nakonec se jí podařilo utéct. Hlavním obviněným je jedenačtyřicetiletý muž, kterého policie viní ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání. Spolu s ním navrhla policie obžalovat také dvě ženy a jednoho muže, kteří mu měli s činem pomáhat, sdělil ČT24 mluvčí ústecké policie Kamil Marek. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až dvanáct let za mřížemi.
ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád
Sněmovna má ve čtvrtečním programu mimořádné schůze změny pravidel svého jednání. Principy a východiska máme stejné, lišíme se v dílčích věcech, řekl k nim předseda STAN Vít Rakušan. Zákonodárci budou mluvit o nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit propouštění státních úředníků. S postupem nesouhlasí opozice ani odbory, které se hodlají obrátit na Evropskou komisi. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale případných stížností unijních institucí neobává. Diskuze se kromě dvou zmíněných témat dotkla například čtvrtečních interpelací.
Počasí komplikuje dopravu, sněžit má na většině území
Počasí ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu hlavně na západě Středočeského kraje, některé spoje nevyjely, jiné budou mít zpoždění. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka
Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce proti Moskvě, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) při pokračující návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají kromě podpory Kyjeva projednat i sankce proti Íránu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se ministři shodnou na zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace.
Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty
Na Rakovnicku u obce Žďár brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku asi tisíce litrů benzinu. Nyní hasiči čekají na cisternu, do které zbývající látku přečerpají. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin.
Hosté Událostí, komentářů řešili konflikt ministra Macinky s prezidentem Pavlem
Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky
Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nechápe počínání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Hlava státu v úterý zveřejnila Macinkovy vzkazy kvůli Pavlově odmítání jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Bývalý ministr se proto nebojí použit slovo vydírání a obhajuje prezidentovo jednání. Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaného Barborou Kroužkovou.
