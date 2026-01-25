Společenství obcí chtějí sdílet nejen úředníky, ale i policii

Společenství obcí usilují o rozšíření svých pravomocí. Do budoucna by chtěla sdílet nejen školy a úředníky, ale také obecní policii. Současná legislativa to však neumožňuje. Změnit to má novela zákona o obcích, kterou do legislativního procesu ještě v prosinci, v demisi, odeslala předchozí vláda. Aby prošla, musí získat podporu i současných koaličních poslanců. Městskou policii by chtělo zřídit i šest společenství obcí z jižní a východní Moravy.
Bzenec městskou policii nezřizuje, přesto by se obci, ve které žije čtyři a půl tisíce obyvatel, občas hodila. „Jsou to drobné výtržnosti, rušení nočního klidu, jsou to drobné dopravní přestupky, na které státní policie nemá kapacity,“ vyjmenoval starosta Bzence Erik Ebringer (nestr.).
Radnice má několik možností. Buď městskou policii zřídit, provozovat a platit sama, nebo se domluvit se sousedním Vracovem, kde městská policie se dvěma strážníky funguje.
V blízké budoucnosti by mohla obecní policii zřizovat i společenství obcí. „Když obce spolupracují, dokážou ušetřit nemalé množství peněz, a tedy pracovat s prostředky efektivněji,“ vysvětlil poslanec a bývalý ministr pro místní rozvoj Lukáš Vlček (STAN). Obce podle něj dokážou společně realizovat větší objem projektů, investovat, provozovat domovy důchodců, školy nebo například stavět novou infrastrukturu.
Posílení role spolupracujících obcí
Cestu k lepšímu postavení spolupracujících obcí má otevřít novela zákona o obcích. Návrh poslala předchozí vláda, už v demisi, v prosinci do legislativního procesu. Musí tedy získat podporu i současných koaličních poslanců. I toto téma zaznělo na konferenci na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. „Je více než žádoucí, aby svazkové obce měly možnost zakládat obecní policie, aby si mohly například vytvářet struktury pro řešení dopravních přestupků,“ poznamenal poslanec Miroslav Žbánek (ANO).
Pokud poslanci změny schválí, půjde o další posílení postavení spolupracujících obcí. V současnosti mohou společenství obcí například sdílet úředníky nebo učitele. Podle poslaneckého návrhu by společenství obcí měla mít možnost založit obecní policii a mohla by se také stát kontaktním místem veřejné správy.
Svazků obcí je v celé republice 36, zapojeno je v nich 730 měst a obcí a žije v nich přes 784 tisíc lidí. Zajišťují koordinaci veřejných služeb na území členských obcí a strategický rozvoj tohoto území. Členy mohou být pouze obce z jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností.
Svazkové školství funguje
Šest společenství funguje i na jižní Moravě. „U nás je takovým tématem svazkové školství. Máme společnou svazkovou mateřskou školu. A největším projektem, který připravujeme, je nová základní svazková škola v Předklášteří,“ řekl předseda DSO Tišnovsko Radomír Pavlíček (STAN). Škola bude mít devatenáct tříd pro více než pět set dětí. Do stavby se zapojí dvanáct obcí ze svazku.
Tišnovsko také zvažuje zřízení sdílené policie namísto rámcových smluv s Městskou policií Tišnov. „Městská policie pod režií města Tišnova není nafukovací. I u nás proto vzniká myšlenka jít společnou cestou založení svazkové policie,“ dodal Pavlíček.
Více než polovina obcí nemá ani pět set obyvatel
O posílení pravomocí usilují spolupracující obce v Poslanecké sněmovně dlouhodobě. Jde o jednu z možností, jak zjednodušit výkon státní správy, která je v Česku rozdělena mezi zhruba 6,2 tisíce obcí.
Společenství obcí jako efektivní model meziobecní spolupráce fungují od roku 2024. Vznikají proto, aby mohly sdílet experty, úředníky i odpovědnost za služby, které mají povinnost zajistit, ale jsou omezeny svými kapacitami. Česká republika má jednu z nejroztříštěnějších samospráv v celé Evropské unii. Více než polovina obcí má méně než pět set obyvatel, přesto jim zákon ukládá stejné povinnosti jako velkým městům.
Asociace dobrovolných svazků obcí České republiky je platforma, která sdružuje a podporuje jednotlivá společenství obcí napříč republikou. Nabízí legislativní poradenství, podporu při zakládání společenství a propojuje starosty se zkušenostmi z praxe.