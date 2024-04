Obce na Jilemnicku vytvořily první oficiální společenství v Česku

„Z pohledu státu by se společenství obcí měla stát strategickým partnerem státu při zajištění veřejných služeb a jejich rozsahu na daném území,“ komentoval vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy na ministerstvu vnitra Marek Jetmar.

Celkem jednadvacet obcí na Jilemnicku dobrovolně spolupracuje už více než dvacet let. Nově založené společenství má jejich společné aktivity ještě prohloubit. Obce už teď spolupracují například v likvidaci odpadu. Například do kompostárny v Jilemnici sváží bioodpad dalších pět obcí. Takových kompostáren je v regionu ještě dalších pět.

Dobrovolný svazek obcí založil vlastní společnost EKO Jilemnicko. Ta zajišťuje společné odpadové hospodářství. Od roku 2022 sváží komunální odpad ve všech jednadvaceti členských obcích. „Dali nové popelnice, mají kolečka, takže se s tím nemusíme dřít. Je to výhoda. Sice se platí pronájem za popelnici 150 korun za rok, ale je to výhodné,“ řekla obyvatelka Jilemnice Jana Horáková.

Spolupráce obcí se má ještě prohloubit

Díky vlastní svozové společnosti mají obce přehled o tom, kolik odpadu se od nich odveze, což v minulosti nebylo. „Cenu rozpočítali podle nějakého koeficientu a nám pak naúčtovali to, co jsme si nebyli schopni ověřit, teď to vidíme,“ popsal výhodu starosta Čisté u Horek Ladislav Jiřička (nestr.).

„Poskytuje nám to samozřejmě i výhodu v rámci hospodářských soutěží, kdy nakonec můžeme soutěžit a poptávat zboží za velký celek. To znamená, že bychom měli nakupovat za méně peněz,“ vysvětlil starosta Jilemnice David Hlaváč (ODS).

V budoucnu chtějí obce využít i takzvaného létajícího úředníka, jehož cílem je snížit administrativu, zrychlit rozhodování či ušetřit obcím i jejich občanům peníze. Společně chtějí využívat i výhody komunitní energetiky.