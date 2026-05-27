Poslanecká sněmovna řeší změnu jednacího řádu, která má mimo jiné zajistit efektivnější jednání dolní komory. Na návrh nových bodů programu by tak zákonodárci měli omezenější čas – ti s přednostním právem půlhodinu, řadoví poslanci pak pět minut. „Žádný jednací řád politickou kulturu nenahradí, to je o jednotlivých poslancích,“ tvrdí místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) „není za každou cenu správně, když parlament jedná rychle“. Opozici vytknul například dlouhé přestávky. Diskuse se v úvodu Událostí, komentářů zúčastnili také komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo a komentátor Listů Patrik Eichler. Pořadem provázela Tereza Řezníčková.
Výběr redakce
Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát
včerapřed 10 hhodinami
Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem
včerapřed 15 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
ŽivěSenát projedná nominace na státní vyznamenání
Novely o odkladu povinného používání Národního geoportálu územního plánování, digitalizace sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu bude schvalovat Senát. Na programu jsou i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či volba člena Rady Českého rozhlasu.
ŽivěSněmovna má na programu změny v penzijním spoření a stavební zákon
Poslanci by měli schvalovat novelu zákona, která umožní důchodcům ukončit spoření na penzi bez sankcí. Kromě toho by se mohli dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Odpoledne bude mít sněmovna na programu především druhé čtení koaliční novely stavebního zákona. Na začátku zasedání poslanci rozhodli, že budou moci jednat do noci.
Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády
Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.
VideoŽádný jednací řád nenahradí politickou kulturu, tvrdí Munzar. Vondráček vytýká opozici dlouhé přestávky
Poslanecká sněmovna řeší změnu jednacího řádu, která má mimo jiné zajistit efektivnější jednání dolní komory. Na návrh nových bodů programu by tak zákonodárci měli omezenější čas – ti s přednostním právem půlhodinu, řadoví poslanci pak pět minut. „Žádný jednací řád politickou kulturu nenahradí, to je o jednotlivých poslancích,“ tvrdí místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) „není za každou cenu správně, když parlament jedná rychle“. Opozici vytknul například dlouhé přestávky. Diskuse se v úvodu Událostí, komentářů zúčastnili také komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo a komentátor Listů Patrik Eichler. Pořadem provázela Tereza Řezníčková.
VideoZájem o posilující dávky vakcín mezi Čechy klesá, pomoct má očkovací strategie
Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde
Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.
Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát
Sněmovna v úterý večer odsouhlasila snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu dříve odmítl Senát. Schůzi dlouho vyplňovali převážně zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či jiným agendám, které zároveň navrhovali zařadit do programu. K hlasování o něm se komora dostala až po téměř sedmi hodinách.
Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times
Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
Načítání...