Novely o odkladu povinného používání Národního geoportálu územního plánování, digitalizace sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu bude schvalovat Senát. Na programu jsou i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či volba člena Rady Českého rozhlasu.

Novela stavebního zákona má odložit povinné používání Národního geoportálu územního plánování do 30. června příštího roku. Roční odklad má poskytnout čas na jeho dostatečné otestování a zavedení do praxe.

Další koaliční předloha má přinést odklad digitalizace sociálních dávek i zákonné stanovení předporodního rodičovského příspěvku pevně na 15 tisíc korun měsíčně. Třetí z vládních předloh počítá s tím, že úřady práce budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Budou jim vydávat i průkazy ZTP/ZTP/P. Senát zřejmě všechny tři novely schválí.

Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudů o tom, komu budou svěřeny do péče, senátorská novela občanského zákoníku.

Senát zřejmě opět navrhne vyznamenat zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garrigue Masarykovou a svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, dále bývalého ústavního soudce Vojena Güttlera, herce Miroslava Donutila nebo choreografa Yemiho A. D. Jejich jména figurují mezi 110 návrhy na nejvyšší státní ocenění. V poledne mají senátoři v tajných volbách rozhodnout o tom, kdo z šesti adeptů obsadí místo v Radě Českého rozhlasu.

Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák" na dron. Zájem stále roste

24. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou
Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem do 250 gramů.
ŽivěSněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Kromě toho by se zákonodárci mohli dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Odpoledne bude mít sněmovna na programu především druhé čtení koaliční novely stavebního zákona. Na začátku zasedání poslanci rozhodli, že budou moci jednat do noci.
Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie novinářům.
Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády

Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.
VideoŽádný jednací řád nenahradí politickou kulturu, tvrdí Munzar. Vondráček vytýká opozici dlouhé přestávky

Poslanecká sněmovna řeší změnu jednacího řádu, která má mimo jiné zajistit efektivnější jednání dolní komory. Na návrh nových bodů programu by tak zákonodárci měli omezenější čas – ti s přednostním právem půlhodinu, řadoví poslanci pak pět minut. „Žádný jednací řád politickou kulturu nenahradí, to je o jednotlivých poslancích,“ tvrdí místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) „není za každou cenu správně, když parlament jedná rychle“. Opozici vytknul například dlouhé přestávky. Diskuse se v úvodu Událostí, komentářů zúčastnili také komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo a komentátor Listů Patrik Eichler. Pořadem provázela Tereza Řezníčková.
VideoZájem o posilující dávky vakcín mezi Čechy klesá, pomoct má očkovací strategie

Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde

Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.
