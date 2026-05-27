Novely o odkladu povinného používání Národního geoportálu územního plánování, digitalizace sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu bude schvalovat Senát. Na programu jsou i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či volba člena Rady Českého rozhlasu.
Novela stavebního zákona má odložit povinné používání Národního geoportálu územního plánování do 30. června příštího roku. Roční odklad má poskytnout čas na jeho dostatečné otestování a zavedení do praxe.
Další koaliční předloha má přinést odklad digitalizace sociálních dávek i zákonné stanovení předporodního rodičovského příspěvku pevně na 15 tisíc korun měsíčně. Třetí z vládních předloh počítá s tím, že úřady práce budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Budou jim vydávat i průkazy ZTP/ZTP/P. Senát zřejmě všechny tři novely schválí.
Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudů o tom, komu budou svěřeny do péče, senátorská novela občanského zákoníku.
Senát zřejmě opět navrhne vyznamenat zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garrigue Masarykovou a svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, dále bývalého ústavního soudce Vojena Güttlera, herce Miroslava Donutila nebo choreografa Yemiho A. D. Jejich jména figurují mezi 110 návrhy na nejvyšší státní ocenění. V poledne mají senátoři v tajných volbách rozhodnout o tom, kdo z šesti adeptů obsadí místo v Radě Českého rozhlasu.
- Domácí
- Senát
- Stavební zákon
- Sociální dávky
- Úřady práce
- Příspěvky na péči
- Občanský zákoník
- Ochrana dětí
- Domácí násilí
- Státní vyznamenání
- Vojen Güttler
- Miroslav Donutil
- Rada Českého rozhlasu
- Volby
- Digitalizace
- Práce
- Novela
- Zavedení
- Národní geoportál územního plánování
- Jaroslav Kuber
- Alica Garrigue Masaryková
- Yemi A. D
- Návrhy
- Odklad