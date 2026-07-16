U mimounijních levných zásilek se v Česku za dva týdny vyměřilo clo ve výši 117 milionů

Celní správa České republiky eviduje za první dva týdny od zavedení nového cla téměř 470 tisíc levných zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Vyměřila na ně clo ve výši skoro 117 milionů korun. Nové clo na tyto zásilky nízké hodnoty zavedla EU od 1. července. Chce tak narovnat podmínky trhu, posílit kontrolu dováženého zboží a snížit objem zboží doručovaný do EU v malých zásilkách.
„Za období od 1. do 14. července 2026 bylo u e-commerce zásilek do hodnoty 150 eur evidováno 467 258 celních prohlášení. Za stejné období bylo na specifickém clu u těchto zásilek vyměřeno celkem 116 733 375 korun,“ uvedl mluvčí Generálního ředitelství cel Richard Zeman.
Doplnil, že z vybrané částky zůstává České republice čtvrtina jako náhrada nákladů spojených s výběrem cla, zbytek se odvádí do rozpočtu EU.
Povinnost se týká všech balíčků do hodnoty 150 eur přivezených do Unie ze zemí mimo EU. Výše cla se odvozuje od obsahu zásilky. Nezáleží na počtu produktů, ale na počtu druhů zboží v zásilce. Sazba za jednu kategorii nyní činí tři eura, zhruba 73 korun. Tuto částku zaplatí dovozce za proclení, pokud si zákazník objedná například čtyři trička. S krytem na mobil už se ale jedná o dvě kategorie a clo se zvyšuje na šest eur, bez ohledu na cenu takového krytu.
Dočasně na dva roky
Evropská unie opatření zavedla od 1. července, zatím dočasně na dva roky. Vztahuje se například na zásilky ze Spojených států a Švýcarska, ale především na ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress.
Podle Bruselu prudký růst elektronického obchodu zatěžuje evropské celní úřady. Do Evropské unie bylo v loňském roce dovezeno přibližně 4,6 miliardy zásilek nízké hodnoty, více než dvojnásobek proti předchozímu roku. Přibližně devadesát procent z nich pocházelo z Číny.