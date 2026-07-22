Patnáct let od masakru v Norsku. Přeživší varují před novou vlnou nenávisti


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Norsko si ve středu připomíná patnáctileté výročí teroristických útoků v Oslu a na ostrově Utöya a vzpomíná na 77 převážně mladých obětí. Vzpomínkových akcí se zúčastnili nejvyšší představitelé skandinávské země. Předseda mládežnické organizace norských sociálních demokratů (AUF) Gaute Börstad Skjervö, který přežil masakr na Utöyi, a podpůrné organizace podle agentury DPA kritizovali přibývající nenávistné vzkazy pravicových extremistů na internetu.

Pravicový terorista Anders Behring Breivik 22. července 2011 odpálil bombu umístěnou v automobilu ve vládní čtvrti norského hlavního města a zabil osm lidí. Poté odjel na ostrov Utöya, kde se vydával za policistu a zahájil palbu na účastníky letního tábora AUF. Na ostrově přišlo o život devětašedesát lidí, převážně teenagerů a mladých dospělých.

„Norsko truchlí už patnáct let,“ řekl Skjervö, který ve středu stejně jako premiér a předseda Strany práce Jonas Gahr Störe v Oslu položil věnec k novému památníku od umělce Matiase Faldbakkena.

Otevření národního památníku na náměstí ve vládní čtvrti v norském hlavním městě (19. července 2026)
Zdroj: Jan Langhaug/NTB/via REUTERS

Král Harald V. a královna Sonja se zúčastnili vzpomínkové bohoslužby v katedrále, kde byl mezi řečníky i ministr rozvoje Äsmund Aukrust, další přeživší masakru na Utöji. Během středečního odpoledne se na ostrově koná další vzpomínková akce.

Stále živá minulost

Skjervö řekl, že nikdo nemůže skutečně pochopit bolest pozůstalých. „Obdivujeme vás,“ řekl. „Jak jste dokázali žít dál. Jak jste ukázali, že je možné být znovu šťastní, vzchopit se a dál bojovat.“

Norsko potřebuje sílu sounáležitosti, protože dnes někteří lidé na internetu vyjadřují lítost nad tím, že útočník nezabil ještě více lidí, zdůraznil šéf mládežnické organizace Strany práce.

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Anders Breivik před soudem

„Musíme i nadále otevřeně a upřímně mluvit o tom, co se stalo, o motivech teroristy, jeho minulosti, důsledcích pravicového extremismu, nenávisti a pohrdání demokracií,“ naléhal Skjervö. Brutální příběh této politicky motivované masové vraždy musí být vyprávěn a vysvětlován, a to i tváří v tvář lžím a konspiračním teoriím, jako je tvrzení, že útoky před patnácti lety byly zinscenovány, dodal.

Brutální útok inspirací

Breivik byl v roce 2012 odsouzen k nejvyššímu možnému trestu jednadvacet let vězení, který však může být prodlužován, dokud bude nyní 47letý Breivik považován za hrozbu pro společnost. Jeho útoky jsou považovány za nejhorší násilné činy v poválečném Norsku.

Podle norské kontrarozvědky PST se však masový vrah stále více stává vzorem a zdrojem motivace pro pravicové extremisty, zejména od roku 2019, kdy australský pravicový terorista Brenton Tarrant zavraždil 51 lidí ve dvou mešitách na Novém Zélandu.

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Ilustrační foto

„V příštích patnácti letech musíme bojovat proti nové vlně pravicového extremismu,“ upozornil Skjervö. Varoval své spoluobčany, aby se nesnižovali na úroveň pravicových extremistů. Nenávist nelze překonat nenávistí, ale pouze láskou, prohlásil s odkazem na amerického vůdce za občanská práva Martina Luthera Kinga.

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