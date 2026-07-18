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SOUHRN: Zásadní události soboty 18. července


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. července 2026.

Na Znojemsku se srazily autobusy, zranily se desítky lidí

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě utrpělo zranění 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká, řekla mluvčí záchranářů. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do autobusu, který na hlavní silnici vjížděl z vedlejší silnice. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla pět hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16:00 řídili kyvadlově, po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven.

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Na Znojemsku se srazily autobusy, téměř padesát lidí utrpělo zranění
Následky nehody dvou autobusů na Znojemsku


Írán i Kuvajt hlásí útoky na klíčová odsolovací zařízení

Americké oblastní velitelství na Blízkém východě (CENTCOM) podniklo další vlnu úderů na Írán, její ukončení oznámilo v sobotu brzy ráno. Šlo již o sedmou noc útoků v řadě. Americká armáda údajně zasáhla vojenskou infrastrukturu a armádní cíle. Íránská média mluví o třech obětech v provincii Hormozgán na jihu země. Íránské údery na ropné zařízení v Kuvajtu si pak vyžádaly zraněné a způsobily rozsáhlé škody, oznámila státní ropná společnost. Terčem v Íránu i Kuvajtu se stala mimo jiné také klíčová odsolovací zařízení.

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Írán i Kuvajt hlásí útoky na klíčová odsolovací zařízení
Následky íránského útoku na Kuvajt


Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii a logistická centra, okupanti v Záporoží osobní vlak

Ukrajina v noci provedla rozsáhlý dronový útok na Moskvu a Moskevskou oblast. Zasáhla při něm rafinerii a velké logistické centrum, další velký sklad zasáhla také v Tambovské oblasti. Rusko v noci udeřilo na Oděskou oblast, kde poté útočilo i na zasahující hasiče. V sobotu pak opět pokračovalo v dronových úderech na obyvatele Chersonu a v Záporoží provedlo dvojitý úder na osobní vlak.

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Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii a logistická centra, okupanti v Záporoží osobní vlak
NEPOUŽÍVAT ZNOVU – NELZE ARCHIVOVAT Logistické centrum v ruské Moskevské oblasti po ukrajinském útoku (18. července 2026)


Bratislavou prošly průvody na podporu sexuálních menšin i tradičních rodin

V Bratislavě se uskutečnil pochod hrdosti, který zástupci komunity LGBT+ tradičně organizují v rámci programu Duhový pride na podporu a ochranu příslušníků sexuálních menšin. Za pořadatele informovala Aneta Andraščíková, že se účastnilo asi deset tisíc lidí. Do jiné části slovenské metropole svolali i tentokrát konzervativní aktivisté vlastní akci na podporu tradiční rodiny. Účast na ní byla nižší než na Duhovém pridu, píše ČTK.

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Bratislavou prošly průvody na podporu sexuálních menšin i tradičních rodin
Ilustrační foto


Mléčná dráha možná voní po malinách. Objev naznačuje, jak vznikl život na Zemi

Astronomové odhalili, že v obrovském oblaku kosmického prachu a plynu u centra Mléčné dráhy se vyskytuje přírodní cukr, který na Zemi existuje například v malinách.

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Mléčná dráha možná voní po malinách. Objev naznačuje, jak vznikl život na Zemi
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O čem plánujeme informovat v sobotu 18. července

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