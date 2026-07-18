SOUHRN: Zásadní události soboty 18. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. července 2026.
Na Znojemsku se srazily autobusy, zranily se desítky lidí
Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě utrpělo zranění 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká, řekla mluvčí záchranářů. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do autobusu, který na hlavní silnici vjížděl z vedlejší silnice. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla pět hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16:00 řídili kyvadlově, po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven.
Írán i Kuvajt hlásí útoky na klíčová odsolovací zařízení
Americké oblastní velitelství na Blízkém východě (CENTCOM) podniklo další vlnu úderů na Írán, její ukončení oznámilo v sobotu brzy ráno. Šlo již o sedmou noc útoků v řadě. Americká armáda údajně zasáhla vojenskou infrastrukturu a armádní cíle. Íránská média mluví o třech obětech v provincii Hormozgán na jihu země. Íránské údery na ropné zařízení v Kuvajtu si pak vyžádaly zraněné a způsobily rozsáhlé škody, oznámila státní ropná společnost. Terčem v Íránu i Kuvajtu se stala mimo jiné také klíčová odsolovací zařízení.
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii a logistická centra, okupanti v Záporoží osobní vlak
Ukrajina v noci provedla rozsáhlý dronový útok na Moskvu a Moskevskou oblast. Zasáhla při něm rafinerii a velké logistické centrum, další velký sklad zasáhla také v Tambovské oblasti. Rusko v noci udeřilo na Oděskou oblast, kde poté útočilo i na zasahující hasiče. V sobotu pak opět pokračovalo v dronových úderech na obyvatele Chersonu a v Záporoží provedlo dvojitý úder na osobní vlak.
Bratislavou prošly průvody na podporu sexuálních menšin i tradičních rodin
V Bratislavě se uskutečnil pochod hrdosti, který zástupci komunity LGBT+ tradičně organizují v rámci programu Duhový pride na podporu a ochranu příslušníků sexuálních menšin. Za pořadatele informovala Aneta Andraščíková, že se účastnilo asi deset tisíc lidí. Do jiné části slovenské metropole svolali i tentokrát konzervativní aktivisté vlastní akci na podporu tradiční rodiny. Účast na ní byla nižší než na Duhovém pridu, píše ČTK.
Mléčná dráha možná voní po malinách. Objev naznačuje, jak vznikl život na Zemi
Astronomové odhalili, že v obrovském oblaku kosmického prachu a plynu u centra Mléčné dráhy se vyskytuje přírodní cukr, který na Zemi existuje například v malinách.