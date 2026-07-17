Souhrn dne
Představena revize ETS 1 | Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce | EK hodnotila právní stát Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události pátku 17. července


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. července 2026.

Evropská komise představila revizi systému ETS 1

Evropská komise (EK) chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z očekávané revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou představila EK. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040. Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá návrh změny za úspěch své vlády.

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Evropská komise představila revizi systému ETS 1
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Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce

Vedení ODS nechce na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku.

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Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce
Filip Dvořák (ODS)


EK vytýká Česku nedostatky ohledně střetu zájmů, zmiňuje i mediální poplatky

Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. V oblasti reforem týkajících se transparentnosti vlastnictví médií rovněž nebyly podle unijní exekutivy podniknuty žádné další kroky.

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EK vytýká Česku nedostatky ohledně střetu zájmů, zmiňuje i mediální poplatky
Unijní vlajka před sídlem Evropské komise


Novým lídrem britských labouristů je „král Severu“ Andy Burnham

Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm má bývalý starosta Manchesteru převzít i funkci premiéra.

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Novým lídrem britských labouristů je „král Severu“ Andy Burnham
Labourista Andy Burnham


Ministerstvo naposledy určilo strop cen paliv

Ministerstvo financí v pátek oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend. Litr benzinu se bude prodávat maximálně za 43,41 koruny, litr nafty nejvýše za 42,13 koruny. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, což ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Kromě situace ve světě k tomu povedou také domácí faktory – vláda totiž ukončí nejen zastropování cen paliv, ale i marže obchodníků a snížení spotřební daně u nafty. Současná opatření mají platit do neděle.

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Ministerstvo financí naposled oznámilo maximální ceny benzinu a nafty
Ilustrační snímek


Výroba aut v Česku vzrostla, více než třetinu tvoří elektromobily či hybridy

Tuzemské automobilky vyrobily v prvním pololetí 780 378 osobních aut, což je meziročně o 4,4 procenta více. V červnu produkce vzrostla o 3,3 procenta. Celkem čtyřicet procent vyrobených aut byly elektromobily nebo hybridy, z toho bylo 130 356 elektromobilů, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.

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Výroba aut v Česku vzrostla, více než třetinu tvoří elektromobily či hybridy
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Trump obvinil Čínu z „největšího úniku volebních dat v historii“

Prezident Donald Trump USA obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a oznámil odtajnění dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny volebního systému v USA. Jeho tvrzení jsou v rozporu s dřívější analýzou zpravodajských služeb, a jak upozornil list The New York Times (NYT), Trumpem zmíněné údaje by Číně neumožnily s hlasy manipulovat. Trump dlouhodobě bez důkazů označuje výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž prohrál s Joem Bidenem, za zmanipulované.

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Trump obvinil Čínu z „největšího úniku volebních dat v historii“
Americký prezident Donald Trump


EK dostala od expertů obsáhlý návrh, jak omezit sociální sítě pro děti

Panel expertů dokončil pro Evropskou komisi (EK) zprávu, na jejímž základě by měla vznikat pravidla pro to, jak budou děti a mladí lidé v EU využívat sociální sítě. Mezi doporučení patří i omezení přístupu pro ty nejmladší.

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EK dostala od expertů obsáhlý návrh, jak omezit sociální sítě pro děti
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Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. července 2026.
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