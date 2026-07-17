EK vytýká Česku nedostatky ohledně střetu zájmů, zmiňuje i mediální poplatky


17. 7. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. V oblasti reforem týkajících se transparentnosti vlastnictví médií rovněž nebyly podle unijní exekutivy podniknuty žádné další kroky.

Unijní exekutiva stejně jako v minulých letech rozdělila hodnocení do čtyř kapitol věnovaných soudním systémům, boji proti korupci, pluralitě médií a celkové kontrole a vyváženosti institucí. Reaguje v nich na předchozí doporučení a dává tuzemským úřadům nová.

„V doporučení týkajícím se obnovení revize právních předpisů o střetu zájmů, včetně oblasti skutečného vlastnictví, nebyl zaznamenán žádný pokrok,“ uvádí 22stránková zpráva, která se týká Česka. Dokument si všímá toho, že letos v červnu předložili čeští poslanci návrh novely právních předpisů o střetu zájmů.

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Návrh přitom obsahuje změny, které nahrazují pojem ovládající osoba pojmem skutečný majitel. „Navrhovaná úprava by zúžila rozsah plošného zákazu poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek společnostem ovládaným členy vlády. Umožnila by totiž poskytování těchto dotací a uzavírání těchto smluv v případech, kdy nejsou poskytovány ministerstvem, za které daný člen vlády přímo odpovídá,“ popisuje zpráva EK.

Nyní podle Komise probíhá intenzivní veřejná debata o uplatňování stávajících pravidel střetu zájmů a o jejich celkové účinnosti, zejména pokud jde o kontrolu konkrétních podnikatelských zájmů vysoce postavených veřejných představitelů. Ohledně celkového systému auditů a kontrol nyní nadále pokračuje komunikace mezi českou vládou a Evropskou komisí. „Protože dosud nebyly vyřešeny přetrvávající obavy, nebylo v plnění tohoto doporučení dosaženo žádného pokroku,“ dodává dokument.

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Mediální situace

Loňská zpráva uváděla, že novely zákona o České televizi, zákona o Českém rozhlasu a dalších souvisejících předpisů přijaté v roce 2025 pozitivně reformovaly systém financování veřejnoprávních médií a zajistily jeho udržitelnost. V nynějším dokumentu se píše, že „návrh zákona předložený novou vládou, který by zrušil poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy“.

Dokument podrobně zmiňuje, že 15. června nová vláda schválila návrh novely zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu, který by v případě přijetí zrušil poplatky za veřejnoprávní média. To by od roku 2027 vedlo ke snížení jejich celkových příjmů přibližně o patnáct procent ve srovnání s příjmy v roce 2026, dodává EK ve své zprávě.

Zainteresované subjekty přitom vyjádřily obavy, že tyto změny mohou vážně ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií a jejich schopnost plnit své úkoly. Tyto obavy vedly k rozsáhlým protestům v zemi od března do května 2026, říká zpráva unijní exekutivy. „Monitor plurality médií pro Česko uvádí, že veřejnoprávní média se znovu dostala pod politický tlak, což vedlo k zesílenému úsilí ovlivňovat redakční směřování a personální rozhodování. V důsledku toho zvýšil hodnocení rizika v této oblasti na středně nízké,“ uzavírá text.

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