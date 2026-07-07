Maďarská státní televize přerušuje vysílání zpravodajství kvůli nestrannosti


7. 7. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďarská státní televize v úterý oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury. Maďarská média rovněž informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny MTVA, kterou za předchozí vlády premiéra Viktora Orbána označovala opozice za „továrnu na lži“.

„Je historický den. Dnes skončilo vysílání propagandy ve veřejnoprávních médiích. Lhali v noci, lhali přes den, lhali na každé vlnové délce. Už je po všem,“ uvedl na sociálních sítích Orbánův nástupce v čele vlády Péter Magyar.

Magyar přislíbil zásadní změny v médiích ovládaných předchozí vládní stranou Fidesz hned po drtivém vítězství své strany Tisza v dubnových parlamentních volbách. „Každý Maďar si zaslouží veřejnou mediální službu, která bude vysílat pravdu,“ řekl tehdy Magyar.

Obrazovky naladěné na zpravodajskou televizi M1 odpoledne ztmavly a na černém pozadí se objevilo bíle napsané oznámení: „Veřejnoprávní média nesmějí lhát. Omlouváme se za to, že to dělají už mnoho let! Veřejnoprávní média se nyní transformují, aby byla v budoucnu nezávislá a důvěryhodná. Zpravodajství je dočasně pozastaveno,“ citují oznámení maďarská média. Stejné oznámení vítá i návštěvníky portálu Hirado.hu, rozhlasová stanice Kossuth Rádió hraje jen hudbu.

Prozatímní generální ředitel MTVA András Horváth v úterý podle serveru 444.hu přišel do sídla MTVA s dočasným vedením, které jmenoval. Vzápětí několik lidí přestalo plnit své dosavadní povinnosti. Ochranka z budovy vyvedla známého novináře Attilu Császára, pokládaného za blízkého Orbánově straně Fidesz. Podle médií byla suspendována také ředitelka veřejnoprávní rozhlasové stanice Kossuth Rádió a další představitelé.

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Úkolem nových vedoucích pracovníků je podle serverů přezkoumat fungování veřejnoprávních médií, ukončit propagandu a profesionálně obnovit zpravodajství, aby se veřejnoprávní média po uplynulých letech stala důvěryhodnou, objektivní a nezávislou institucí. Podle prohlášení MTVA bude po skončení přechodného období vybráno nové vedení veřejnoprávních médií v otevřeném výběrovém řízení, dodal portál.

Televize M1 má podle oznámení vydaného agenturou MTI začít v úterý večer znovu vysílat v novém formátu, s filmy a bez zpravodajství. Souběžně se zřízením nového zpravodajského ředitelství budou postupně restartovat i zpravodajské programy.

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