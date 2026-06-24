Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Tlak na veřejnoprávní média sílí napříč Evropou a situace v jednotlivých zemích má dopad i za jejich hranicemi, varují šéfky litevské LRT a švédského rozhlasu Monika Garbačiauskaité-Budrienéová a Cilla Benköová. Pro ČT promluvily i o politických zásazích, nutnosti nezávislého a předvídatelného financování i roli médií veřejné služby v době krizí, dezinformací a digitální proměny.

Na úvod obě ředitelky veřejnoprávních médií uvedly, že aktuální vývoj ohledně těch tuzemských sledují velmi pečlivě, protože se podle nich jedná o zásadní věc.

„Myslím si, že tento trend je v Evropě obecný. To znamená, že roste tlak na veřejnoprávní média, což je opravdu znepokojivé,“ řekla Garbačiauskaité-Budrienéová, podle níž jsou právě tato média pilířem demokracie. S tím souhlasí i Benköová, která doplňuje, že situace v jednotlivých zemích má celoevropský dopad.

Americká demokracie oslaví 250 let. Ale chřadne
Pohled na sídlo Kapitolu v USA

Podle šéfky LRT se politici často inspirují navzájem. „Všichni se učí z USA a od prezidenta (Donalda) Trumpa, učí se jeden od druhého. (...) Naši politici se vlastně inspirovali u vlády (Viktora) Orbána v Maďarsku.“

Obě ředitelky se rovněž shodly na tom, že v době škrtů a digitální transformace je potřeba, aby se média veřejné služby měnila a přizpůsobovala se divákovi. „Jejich největší chybou by bylo neměnit se,“ myslí si Benköová. Je důležité mít silné domácí poskytovatele a ne se spoléhat pouze na globální obsah z Číny či USA, doplňuje.

Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií neobsahuje záruky, varuje EBU
Ilustrační foto

„Měli bychom být kritizováni“

„Určitě bychom měli být kritizováni, protože nás platí občané a ti mají právo vědět, co financují,“ říká šéfka švédského rozhlasu k odpovědnosti veřejnoprávních médií. Rozlišuje však mezi relevantní kritikou a snahou politiků zasáhnout do redakční autonomie, což je podle ní něco zcela odlišného.

S podobnými tlaky na nezávislost má podle Garbačiauskaité-Budrienéové čerstvé zkušenosti právě litevská LRT. Vláda se na veřejnoprávní médium snažila tlačit skrze financování, změny v procesu odvolávání generálního ředitele či skrze dozorčí radu, která na rozdíl od švédského modelu podléhá politizaci, vyjmenovává.

Litevský parlament podpořil mírnější reformu veřejnoprávní stanice LRT, píše AFP
Litevský parlament (ilustrační snímek z prosince 2016)

Mezi první náznaky, že médium přichází o svou nezávislost, patří podle ní to, že z instituce odcházejí investigativní novináři. „Diváci najednou neslyší kritiku vlády,“ uvádí příklad. „Když patříte státu, tak jste hlásnou troubou vlády, která je u moci. Pokud jste veřejnou službou, tak sloužíte veřejnosti,“ doplňuje Benköová.

Podle ní je nezbytné mít dlouhodobé a nezávislé financování. Média zároveň musí být vůči veřejnosti i politikům transparentní a vysvětlovat, k čemu jsou prostředky využívány, zdůrazňuje s tím, že „když hovoříme pouze o těch celkových částkách, tak nikdo vlastně neví, na co jsou peníze použity“.

„Neříkáme vám, co si myslet a dělat. Vy se rozhodujete sami“

Ředitelky se rovněž shodují v tom, že role veřejnoprávních médií je i v dnešním světě nepostradatelná, a to především v dobách krize. Skutečně funkční demokracie potřebuje informované lidi, kteří se mohou informovaně rozhodovat, je přesvědčená Benköová.

K tomu je nezbytná důvěra v média veřejné služby, dodává šéfka LRT. Naše instituce poskytuje množství zpráv či debat, které komerční média nedodávají, dodala s tím, že kromě „neustálého zpravodajství poskytujeme kulturní obsah či obsah pro menšiny a jejich jazyky“. „Jsme takovým uzlem pro řešení dezinformací,“ míní mediální manažerka.

Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií
Česká televize

Podle Benköové se přínos médií veřejné služby výrazně ukázal po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. V době konfliktů je potřeba, aby nejvyšší představitelé mohli efektivně komunikovat s občany. „Podle mě jsou veřejnoprávní média páteří i civilní obrany země,“ uzavírá.

Výběr redakce

Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

před 1 hhodinou
Záměr zestátnit ČEZ je pro občany nevýhodný, tvrdí skupina odpůrců

Záměr zestátnit ČEZ je pro občany nevýhodný, tvrdí skupina odpůrců

před 2 hhodinami
Babiš: Rozhodnutí ÚS respektuji. Pak ho označil za absurdní. Macinka vidí pokus o puč

Babiš: Rozhodnutí ÚS respektuji. Pak ho označil za absurdní. Macinka vidí pokus o puč

18:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií

Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií

před 4 hhodinami
Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, ŘSD omezí víkendové práce

Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, ŘSD omezí víkendové práce

13:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO

ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO

10:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Radní Prahy 3 vypověděli nájem městského bytu šéfce Úřadu vlády

Radní Prahy 3 vypověděli nájem městského bytu šéfce Úřadu vlády

13:39Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Muže, který postřelil ženu v Ostravě-Zábřehu, našla policie mrtvého

Muže, který postřelil ženu v Ostravě-Zábřehu, našla policie mrtvého

10:24Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

Tlak na veřejnoprávní média sílí napříč Evropou a situace v jednotlivých zemích má dopad i za jejich hranicemi, varují šéfky litevské LRT a švédského rozhlasu Monika Garbačiauskaité-Budrienéová a Cilla Benköová. Pro ČT promluvily i o politických zásazích, nutnosti nezávislého a předvídatelného financování i roli médií veřejné služby v době krizí, dezinformací a digitální proměny.
před 1 hhodinou

Záměr zestátnit ČEZ je pro občany nevýhodný, tvrdí skupina odpůrců

Proti záměru zestátnit výrobu energetické skupiny ČEZ vystoupila skupina deseti signatářů otevřeného dopisu adresovaného premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Patří mezi ně například bývalý předseda vlády a exguvernér centrální banky Jiří Rusnok, bývalý generální ředitel ČEZu Jaroslav Míl nebo předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Chystané rozdělení firmy je dle nich nevýhodné pro občany a pomůže jen minoritním vlastníkům společnosti.
před 2 hhodinami

Babiš: Rozhodnutí ÚS respektuji. Pak ho označil za absurdní. Macinka vidí pokus o puč

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že předběžné opatření Ústavního soudu (ÚS) ve věci účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře respektuje, následně ho však označil za absurdní a proti zájmům Česka. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka mluví o pokusu o ústavní puč. Předseda koaličního hnutí SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura tvrdí, že se soud stal vazalem hlavy státu. Opoziční politici naopak hovoří o správném kroku, který je třeba respektovat. Sám Pavel rozhodnutí ÚS rovněž uvítal.
18:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Sněmovna podpořila zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců či zákaz kazítek

Sněmovna ve středu odpoledne v prvním čtení podpořila zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí. Vládní návrh počítá například s tím, že dočasně chránění žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také zřejmě muset zdržovat na území Česka. Podmínky se nemají týkat dětí a studujících či seniorů. Vládní koalici se naopak opět nepodařilo dokončit schvalování jejího návrhu zákona o státních zaměstnancích.
09:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií

Prezident Petr Pavel podle zástupců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na středeční společné schůzce podpořil odbornou debatu o roli veřejnoprávních médií. Novinářům to po jednání řekli generální ředitel ČRo René Zavoral a programový ředitel ČT Milan Fridrich. Pavel je přijal společně s vedením Evropské vysílací unie (EBU).
před 4 hhodinami

Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, ŘSD omezí víkendové práce

Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích, zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně-bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Novinářům to ve středu řekl první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v létě přizpůsobí práce provozu a některé činnosti přesune z dopravně exponovaných víkendů do pracovních týdnů.
13:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami

ÚS předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu NATO

Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí jeho cestě nijak bránit, oznámili soudci novinářům. Prezident na summit chce, vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) s ním dosud nepočítala. Středeční rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na Ankaru. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne, udělá to přednostně. Rozhodnutí padne v řádu měsíců.
10:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Za výrobu drog čeká 21 lidí soud. Z ciziny měli dovézt metráky léků a chemie

Státní zástupce poslal před soud 21 lidí, které obžaloval z výroby a prodeje drog. Suroviny měli dovážet z Ukrajiny a ze Španělska. Podle policie šlo o stovky kilogramů léků a chemikálií. Některým obviněným hrozí až dvanáct let vězení. Českou televizi o posunu v případu informoval žalobce Jakub Kubias z Krajského státního zastupitelství v Plzni.
před 6 hhodinami
Načítání...