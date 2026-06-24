Prezident dle zástupců ČT a ČRo podpořil debatu o roli veřejnoprávních médií


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Prezident Petr Pavel podle zástupců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na středeční společné schůzce podpořil odbornou debatu o roli veřejnoprávních médiích. Novinářům to po jednání řekli generální ředitel ČRo René Zavoral a programový ředitel ČT Milan Fridrich. Pavel je přijal společně s vedením Evropské vysílací unie (EBU).

Podle Fridricha Pavel v souvislosti se situací tuzemských veřejnoprávních médiích vyjádřil obavy, které ČT a ČRo sdílejí. „Mluvil o pojistkách nezávislosti, pojistkách předvídatelného financování, pojistkách toho, aby se česká národní kultura a identita, kterou obě média, jak Česká televize, tak Český rozhlas, po dekády dávají dohromady, tak aby se udržela, aby nebyla zničena,“ prohlásil.

Zavoral doplnil, že s prezidentem diskutovali o různých modelech i o situacích, kdy se měnily systémy financování v zemích jako je Švédsko nebo Francie. „Vždycky ty změny byly, řekněme, výsledkem nějaké dlouhodobé debaty, odborné debaty, napříč celým politickým spektrem,“ podotkl. Uvítal, že prezident se snaží iniciovat diskuzi o tom, jak má vypadat veřejná služba a jaká je role veřejnoprávních médií.

Pavel na Hradě zástupce ČT a ČRo přijal společně s vedením EBU, jehož členové do Prahy přijeli na Valné shromáždění EBU. Letošní ročník ve čtvrtek a v pátek hostí právě ČT a ČRo, dle Zavorala se v Praze koná po 11 letech.

„Češi by měli být hrdí“

Prezidentka a předsedkyně Výkonné rady EBU Delphine Ernotte Cunciová po schůzce s Pavlem mimo jiné sdělila, že Češi by měli být na svá veřejnoprávní média hrdí. „Důvěra, kterou v ně lidé vkládají, je velmi vysoká, a to i ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi,“ podotkla.

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Generální ředitel EBU Noel Curran

Novela schválená na jednání vlády minulé pondělí počítá s tím, že ČT a ČRo budou financovány ze státního rozpočtu. Televize má podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) hospodařit s 5,74 miliardy korun a rozhlas s 2,065 miliardy korun. Částky jsou u ČT o miliardu nižší než letos, u ČRo o více než 400 milionů. Vychází z rozpočtu k roku 2024, tedy před loňským navýšením poplatků po sedmnácti letech.

Podle ČT ale může propad jejího rozpočtu v příštím roce dosáhnout kvůli změně 1,75 miliardy korun a v roce 2028 by propad příjmů mohl být až o 2,4 miliardy korun.

EBU a mezinárodní organizace ve společném prohlášení nad záměrem českého kabinetu vyjádřily vážné znepokojení. Generální ředitel EBU Noel Curran v rozhovoru pro ČT v pondělí řekl, že nezávislost veřejnoprávních médií v Česku je klíčová. Hovořil i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kterému vysvětloval, že při změně financování je nutné zavést pojistky udržitelnosti.

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Ředitelé obou veřejnoprávních institucí se obávají propouštění, omezení výroby a narušení nezávislosti. Jejich pracovníci v pondělí proti návrhu zákona stávkovali.

Kritičtí jsou i opoziční poslanci, kteří kvůli novele v úterý blokovali sněmovnu, v souvislosti s čímž hovořili o „výstražné obstrukci“. Vadí jim mimo jiné to, že kabinet takový zásah chystá bez široké veřejné debaty a bez ohledu na doporučení odborníků.

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