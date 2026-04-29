Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česko sice plní některá doporučení týkající se předcházení korupce u zákonodárců, soudců a státních zástupců, některé navržené úpravy ale stále neprovedlo. Uvádí to ve středu zveřejněná hodnotící zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyjádření český úřadů zatím není známé.

GRECO v minulosti vydala pro Česko celkem čtrnáct doporučení, z nichž podle aktuální průběžné zprávy země zcela splnila šest a částečně osm.

Zpráva konstatuje, že loni sice začal platit zákon přinášející větší transparentnost do schůzek zákonodárců s lobbisty, stále však není vymezen způsob, jímž mohou politici s lobbisty jednat. Doporučení přijmout etický kodex pro poslance bylo podle GRECO splněno jen částečně, pro senátory pak vůbec.

Skupina doporučila také zavést povinná majetková přiznání pro členy parlamentu, která mají být dostupná na internetu, což podle ní české zákonodárné orgány splnily jen zčásti. Aktuální zpráva uvádí, že skupina „zaznamenala znepokojivý trend směrem ke zúžení rozsahu a způsobů přístupu k oznámením (přiznáním)“. V rozporu s doporučeními přiznání dosud nezahrnují rodinné příslušníky, píše GRECO.

Zpráva rovněž uvádí, že Česko dosáhlo dílčích pokroků v oblasti justice, rezervy však vidí například u etického kodexu pro soudce, který není jasně vymahatelný a nevztahuje se na všechny soudce. Naopak beze zbytku splnilo Česko doporučení umožnit soudcům odvolat se proti kárným rozhodnutím včetně odvolání z funkce. Podobné pravidlo zavedly české orgány také pro státní zástupce, čímž splnily poslední doporučení týkající se této profese, dodává zpráva.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 46 evropských zemí a nemá souvislost s Evropskou unií ani s jejími institucemi. O dalším pokroku v plnění podnětů má Praha informovat GRECO do konce března příštího roku.

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise

Ruský útok zabil ženu v Sumské oblasti, dva lidé jsou zranění

Podnikatelé čelí dramatickému nárůstu regulace, míní prezident Hospodářské komory

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl ve středu v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, která středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal i o dodávkách této komodity. Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Kazachstán byl loni třetím největším dodavatelem ropy do Česka.
Na dramatický nárůst regulace v podnikání upozornil v úvodu volebního sněmu Hospodářské komory její prezident Zdeněk Zajíček (ODS). Varoval před jednostranným zaměřením evropské politiky na zelenou transformaci. Evropa musí být podle něj v současnosti, kdy svět čelí různým krizím, nejen zelená, ale i konkurenceschopná a odolná. Komora si na sněmu zvolí nové lídry,
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jednal se svým kazachstánským protějškem o nových dodávkách ropy do Česka. V pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v Ázerbájdžánu o importu plynu. Šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) návštěvu okomentoval na síti X slovy, že česká zahraniční politika má „jasné směřování“. O tématu diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou bývalí ministři zahraničí Jan Lipavský (za ODS) a Tomáš Petříček.
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert. Potvrdil tak, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) neměla v roce 2018 nárok na dotaci z Programu rozvoje venkova. Česká televize to zjistila z webu soudu, kde nález dočasně zpřístupnil.
VideoPřibývá požárů fotovoltaik a elektrických dopravních prostředků

Přibývá požárů objektů s instalovanou fotovoltaikou. Loni jich bylo o šedesát procent více. Například na rodinných domech je příčinou často neodborné zapojení. Roste také počet požárů elektrických dopravních prostředků – aut, kol či koloběžek. V těchto případech jde nejčastěji o důsledek poškození baterie.
NATO Česku neuzná jako obranné výdaje asi dvacet miliard, řekl ČT Zůna

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ČT řekl, že Severoatlantická aliance Česku jako obranné výdaje neuzná zhruba dvacet miliard korun určených na dopravní stavby. NATO podle něj uznatelnost a neuznatelnost výdajů posuzovalo poprvé v historii. Že tuzemsko letos podle hodnocení Aliance nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), oznámil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Výdaje podle hodnocení Aliance budou činit 1,78 procenta.
Největším znečišťovatelem v Česku byla loni podle ekologů elektrárna Počerady

Největším znečišťovatelem v Česku byla vloni podle statistik Evropské komise uhelná elektrárna Počerady, vypustila 4,2 milionu tun oxidu uhličitého. Uvedly to v úterý ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR. Mezi deseti největšími znečišťovateli v Česku je pak podle ekologů osm uhelných elektráren či tepláren a dále rafinerie v Litvínově a železárny v Třinci.
