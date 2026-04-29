Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Česko sice plní některá doporučení týkající se předcházení korupce u zákonodárců, soudců a státních zástupců, některé navržené úpravy ale stále neprovedlo. Uvádí to ve středu zveřejněná hodnotící zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyjádření český úřadů zatím není známé.
GRECO v minulosti vydala pro Česko celkem čtrnáct doporučení, z nichž podle aktuální průběžné zprávy země zcela splnila šest a částečně osm.
Zpráva konstatuje, že loni sice začal platit zákon přinášející větší transparentnost do schůzek zákonodárců s lobbisty, stále však není vymezen způsob, jímž mohou politici s lobbisty jednat. Doporučení přijmout etický kodex pro poslance bylo podle GRECO splněno jen částečně, pro senátory pak vůbec.
Skupina doporučila také zavést povinná majetková přiznání pro členy parlamentu, která mají být dostupná na internetu, což podle ní české zákonodárné orgány splnily jen zčásti. Aktuální zpráva uvádí, že skupina „zaznamenala znepokojivý trend směrem ke zúžení rozsahu a způsobů přístupu k oznámením (přiznáním)“. V rozporu s doporučeními přiznání dosud nezahrnují rodinné příslušníky, píše GRECO.
Zpráva rovněž uvádí, že Česko dosáhlo dílčích pokroků v oblasti justice, rezervy však vidí například u etického kodexu pro soudce, který není jasně vymahatelný a nevztahuje se na všechny soudce. Naopak beze zbytku splnilo Česko doporučení umožnit soudcům odvolat se proti kárným rozhodnutím včetně odvolání z funkce. Podobné pravidlo zavedly české orgány také pro státní zástupce, čímž splnily poslední doporučení týkající se této profese, dodává zpráva.
Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 46 evropských zemí a nemá souvislost s Evropskou unií ani s jejími institucemi. O dalším pokroku v plnění podnětů má Praha informovat GRECO do konce března příštího roku.