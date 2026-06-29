K návrhu upravujícímu zákon o střetu zájmů vláda zaujala neutrální stanovisko


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) po jednání vlády na dotaz novinářů uvedl, že vláda zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu upravující pravidla zákona o střetu zájmů a vyslovila asi deset bodů, kde se domnívá, že by zákon bylo dobré upravit nebo případně jinak nastavit. Dále vláda jednala o regulaci cen benzinu a nafty, dálničních známkách či českém pavilonu Expo 2025 v Ósace.

Vláda podle vyjádření ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu upravující pravidla zákona o střetu zájmů a vyslovila asi deset bodů, kde se domnívá, že by zákon bylo dobré upravit nebo případně jinak nastavit. K této problematice se vláda vyjádřila až na základě dotazů novinářů.

„Já střet zájmů komentovat nebudu, protože žádný nemám,“ odpověděl Babiš na dotaz, zda jeho koalice poslanecký návrh podpoří. Na ně odkázal také při dotazu na motivaci návrhu.

Předloha skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmů, počítá například s tím, že firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek.

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o střetu zájmů politiků
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Opozice tvrdí, že z této změny bude těžit premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho okolí. Babiš čelí podezření ze střetu zájmů, který ale odmítá. Důvodem je holding Agrofert, který premiér převedl do svěřenského fondu RSVP Trust.

Demolice českého pavilonu Expo 2025 v Ósace

V souvislosti s českou účastí na Expo 2025 řekl ministr zahraničí Petr Macinka (ANO), že projekt se prodražil z 290 milionů na 600 milionů korun. Kupec pavilonu podle něj není, jediná hospodárná varianta je demolice.

Na nevypořádané závazky i demolici pavilonu v Ósace by měly jít peníze vyčleněné na nákup nové budovy pro zastupitelský úřad v Kyjevě, dodal.

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