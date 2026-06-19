Koalice chce zastavit zdražení dálničních známek. Hrozí, že to nestihne


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán.

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) si myslí, že příslušný návrh bude předložen v létě. Zároveň předpokládá, že opozice ho pak nebude blokovat, takže se vše stihne s platností od nového roku. Zbrzdit by to ale mohla – i podle koaličních partnerů – rychlost dolní komory.

„Obavu upřímně trochu mám, protože vidím tu dynamiku sněmovny. Ale znovu opakuji, je to relativně malá jednoduchá úprava zákona, není to tak komplexní věc jako třeba stavební zákon,“ soudí předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). Ani ministr Bednárik neskrývá obavu, že sněmovna může mít jiné priority, které dostanou přednost.

Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce
Ilustrační snímek

Opozice spojuje valorizaci s výstavbou dálnic

V současné době stále platí automatické navyšování ceny dálničních známek, které nastavila vláda Petra Fialy (ODS). To se má odvíjet například od prodlužování délky dálniční sítě nebo inflace. Pokud by valorizace nebyla zrušena, v příštím roce by roční poplatek podle zákona mohl vzrůst zhruba o 120 korun ze současných 2570 korun.

Bývalý ministr dopravy a současný předseda ODS Martin Kupka chystané zastavení valorizace kritizuje. „To potom vyústí v podobný problém, který jsme řešili my, kdy se deset let s cenou dálniční známky nic nestalo a stát se přitom víc a víc zadlužoval, aby mohl investovat.“

Další zástupce opozice, senátor Ondřej Lochman (STAN) upozorňuje, že vláda by měla začít konat, aby se změna stihla od ledna. Zároveň dává zamýšlené zastropování ceny do souvislosti s výstavbou. „Buď stavíme dálnice a budeme na ně a jejich údržbu mít, nebo je nebudeme stavět či je budeme stavět pomaleji.“

Vláda plánuje změny u dálničních známek
Ilustrační foto

Elektromobily budou nadále bez poplatku

Výjimku z dálničního poplatku mají nyní elektroauta. Ty chtěla koalice také od příštího roku zpoplatnit. Jenže Bednárik připomněl že Evropská komise, potažmo celá Unie v tomto případě „zvedla výstražný prst“.

Česko totiž dostává evropské prostředky na podporu nízkoemisních vozidel, což by zavedením poplatku podle Bednárika porušila. Elektromobily by tak i příští rok měly po dálnicích jezdit bez poplatku.

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