Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Zatímco řidiči aut se spalovacími motory za dálniční známku platit musí, vlastnící elektromobilů ne. Vláda chce ale pravidla pro oba typy vozidel srovnat. Ministerstva financí a průmyslu a dopravy však varují, že Česko za takový krok může být potrestáno, protože čerpá evropské dotace na podporu elektromobility. Změnu zatím kabinet plánuje od nového roku, kdy se má zrušit i zvyšování ceny dálničních známek. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) však připustil, že v případě pochybností Evropské komise by se krok mohl zpozdit.