Vláda řekne, jak změnila složení delegace na summit NATO po rozhodnutí soudu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vláda bude po pondělním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše (ANO). Že Macinka naplnil usnesení soudu Pavla akreditovat, v neděli ministr potvrdil jen nepřímo.

Kabinet se bude zabývat také omezením cen pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, současná úprava platí do konce června.

Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen i červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, v posledním měsíci je vydáno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.

Vláda projedná také novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by zůstala od příštího roku na 2570 korunách. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta.

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K ostře sledovanému návrhu skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmů, by měla vláda zaujmout neutrální stanovisko s návrhy na další úpravy. Předloha počítá například s tím, že firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek. Opozice tvrdí, že z této změny bude těžit premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho okolí. Babiš čelí podezření ze střetu zájmů, který ale odmítá. Důvodem je holding Agrofert, který premiér převedl do svěřenského fondu RSVP Trust.

Podporu kabinetu zřejmě nezíská ústavní novela poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Záporné stanovisko vládní legislativci připravili i k širší změně soudního řádu správního z dílny Pirátů. Novela má odstranit nedostatky současného zákona, jak se ukázaly v praxi, například u žaloby proti nezákonnému zásahu nebo proti opatření obecné povahy.

Kabinet se bude věnovat také návrhu na působení české armády v zahraničních operacích či strategii rozvoje paliativní péče do roku 2035.

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