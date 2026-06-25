Ministerstvo zahraničí akredituje prezidenta na summit NATO, potvrdil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že ministerstvo zahraničních věcí pošle žádost o rozšíření delegace na summit NATO v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Hlava státu bude členem delegace i s doprovodem.
Ústavní soud ve středu předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle soudců nesmí jeho cestě nijak bránit. Prezident na summit chce, kabinet s ním dosud nepočítal. Středeční rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na Ankaru. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne, udělá to přednostně. Rozhodnutí padne v řádu měsíců.
Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí soudu. Summit se koná 7. a 8. července, lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června.
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