VideoVláda ze sebe dělá šaška, míní Decroix k situaci kolem účasti Pavla na summitu NATO


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vláda předběžné opatření Ústavního soudu ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO splnila jen zčásti, řekla v Interview ČT24 poslankyně Eva Decroix (ODS). Předběžné opatření podle ní mělo dva výroky a tím druhým bylo, že vláda nemá v žádném ohledu ztěžovat nebo bránit prezidentovi a jeho doprovodu v účasti na summitu. Podle ní ale kabinet nedodržením ústavní a protokolární zvyklosti o tom, že vedoucím delegace bude prezident, ztěžuje hlavě státu její participaci na summitu. Členové vlády tak podle ní „ze sebe dělají opravdu šašky“. Pořad moderoval Jiří Václavek.

Ohledně důvodů, proč kabinet nechtěl Pavla jako vedoucího delegace, Decroix spekulovala, že se možná premiér Andrej Babiš (ANO) bojí, aby prezident nebyl důležitějším hostem na summitu než on. Za jádro celého sporu označila obecnější problém, a to, zda „premiér může rozhodovat o tom, co bude, nebo nebude dělat prezident“.

Vyjádřila se i k bitcoinové kauze. K otázce položené v závěru Interview ČT24, zdali jsou v ODS nervózní z vyšetřování, se vyjádřila tak, že tuto kauzu nevnímá, že by byla nálepkou jakékoliv politické strany a že je důležité, aby společnost na celou kauzu dostala odpověď.

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Prezident Petr Pavel

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