Publikum festivalu ve Strážnici vypískalo po Klempířovi i Macinku

Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku v sobotu vypískali ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), píše iROZHLAS.cz. Stalo se tak den poté, co část publika podobně reagovala na ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy). Macinka později uvedl, že páteční vypískání Klempíře vzal jako výzvu.
Část diváků Macinkovo vystoupení doprovodila pískotem a bučením, zaznělo také skandování „vypadni“. Ministr na pódiu kritizoval údajnou politizaci festivalu. Divákům řekl, že z folklorního festivalu dělají politickou akci.
Později na facebooku napsal, že páteční vypískání vládního kolegy Klempíře vzal jako výzvu a o sobotní vystoupení tak požádal přímo ředitele festivalu. Uvedl také, že současnost je podle něj „nakažena morem obdivu k falešným modlám“ a že „náprava bude trvat dlouho“.
Klempíř měl na festivalu pronést několik slov při jeho zahájení, část publika ho ale přivítala pískotem, bučením a výkřiky. „Vidím, že jste si na mě udělali názor z médií, a jsem rád, že je razantní. Stejně razantně budeme v podpoře strážnického festivalu pokračovat i my z ministerstva kultury,“ řekl podle iROZHLAS.cz Klempíř v pátek přítomným.
Následně doplnil, že mu nevadí nesouhlas samotný, ale jeho forma. Později sdělil, že mladí lidé z celého světa přijeli do Strážnice představit to nejlepší ze své lidové kultury, zatímco místní publikum podle něj ukázalo „svoji vlastní kulturu“. Reakci části diváků označil za projevy vulgarity a nenávisti.
Mezinárodní folklorní festival Strážnice patří k nejvýznamnějším folklorním akcím v Česku. Letošní 81. ročník se koná od čtvrtka do neděle a účastní se ho více než tři tisícovky účinkujících z tuzemska i zahraničí.