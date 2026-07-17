Ministerstvo financí naposledy oznámí maximální ceny benzinu a nafty na víkend


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ministerstvo financí oznámí v pátek maximální ceny pohonných hmot na víkend. Ceny ropy přitom s další eskalací situace n Blízkém východě dál rostou, to ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Kromě situace ve světě k tomu povedou také domácí faktory – vláda totiž ukončí zastropování cen paliv, marže obchodníků i snížení spotřební daně u nafty. Ty současné mají platit do neděle.

„Cenovou regulaci lze provádět jen tehdy, když trvá mimořádná tržní situace. Ta podle našeho názoru nyní pominula,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Připustila, že na Blízkém východě přetrvává napětí, světové trhy ale na vývoj podle ní reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.

Dalšími důvody pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci regulatorních opatření přistupují i okolní země, což podle Schillerové potvrzuje, že situace na trzích se stabilizuje.

Regulace cen paliv s nedělí skončí
Ilustrační foto

Analytici přitom upozorňují, že ceny pohonných hmot po ukončení státní regulace cen vzrostou. Cenový skok bude patrný zejména u nafty, která může v příštím týdnu zdražit až o tři koruny za litr. O desítky haléřů ovšem poroste i cena benzinu. Nejvíce bude zdražování znát na hlavních tazích. Kromě ukončení vládních opatření ceny paliv vytlačí nahoru i současně dění na trhu.

Od pondělí 20. července už se bude vývoj cen pohonných hmot řídit výhradně tržními mechanismy. Ke stejnému dni také skončí úleva na spotřební dani na naftu, kterou ministerstvo financí na dobu cenové regulace stanovilo. V době trvání této úlevy byla spotřební daň z nafty snížena na 8,011 koruny na litr ze standardních 9,95 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu zhruba o miliardu korun měsíčně.

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Zdroj: ČT24

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