SOUHRN: Zásadní události 25. července


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. července 2026.

Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“

Francouzské úřady v noci na sobotu nařídily preventivní evakuaci sedmi obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně. Již k pátečnímu večeru se přitom podle úřadů v jihozápadní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí. Paříž kvůli závažnosti požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Sousední Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze.

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Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“
Lidé na výstavišti Bordeaux-Lac, které bylo přeměněno na evakuační úkryt kvůli lesnímu požáru u Bordeaux ve Francii


Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů, napsaly Seznam Zprávy. Na květnové tiskové konferenci řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina, v majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje, pokutu zaplatí a neodvolá se, uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.

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Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)


Indický ministr školství rezignuje, „švábi“ končí

Indický ministr školství Dharmendra Pradhan oznámil odstoupení z funkce. Reaguje tak na požadavky demonstrujících mladistvých. Studenti kritizují mimo jiné korupci a vysokou míru nezaměstnanosti. Protesty v ulicích původně propukly kvůli úniku otázek k celostátním přijímacím zkouškám k vysokoškolskému studiu medicíny. Po rezignaci ministra mluvčí hnutí oznámil, že protesty končí.

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Indický ministr školství rezignuje, „švábi“ končí
Příznivci indického protestního hnutí Švábí lidová strana oslavují v Novém Dillí po rezignaci ministra školství


Kyjev a Moskva se obviňují z nočních útoků na civilisty

Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny v noci na sobotu zahynuli nejméně tři lidé, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že v noci odrazilo 328 ukrajinských bezpilotních letounů.

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Astrofyzici zřejmě rozlouskli záhadu podivných rudých teček z počátku času

Před třemi lety se podařilo Vesmírnému dalekohledu Jamese Webba podívat do tak velké vzdálenosti, že v podstatě pozoroval dobu jen asi 600 milionů let po vzniku vesmíru, tedy relativně krátce po Velkém třesku.

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Astrofyzici zřejmě rozlouskli záhadu podivných rudých teček z počátku času
Malé červené tečky, které vědci zkoumali v nové studii
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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