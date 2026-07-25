Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů, napsaly Seznam Zprávy. Na květnové tiskové konferenci řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina, v majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila mluvčí města Most. Mrázová serveru odmítla sdělit, zda se proti rozhodnutí města odvolá.
Před prázdninami čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku v Bílině, kde byla dříve starostkou. Zároveň totiž předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb.
V květnu na dotaz novinářů, z jakých zdrojů zaplatila za tento pozemek, ministryně uvedla, že půl milionu na koupi parcely jí půjčila rodina. V majetkovém přiznání za rok 2024 ale žádnou půjčku neuvedla, čímž porušila zákon o střetu zájmů.
Na Mrázovou kvůli tomu podalo podnět ministerstvo spravedlnosti. Případ poté dostalo na starosti město Most, které ministryni za nepřiznané finanční transakce dalo pokutu.
Přestupek z nedbalosti
Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová Seznam Zprávám sdělila, že úřad jednání Mrázové vyhodnotil jako přestupek z nedbalosti. V průběžném majetkovém přiznání ministryně uvedla, že v roce 2024 neměla žádné peněžité příjmy ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by celkově přesáhly částku sto tisíc korun.
„V tomto oznámení neuvedla půjčku, kterou v tomto období obdržela. Dopustila se přestupku tím, že v oznámení podle zákona o střetu zájmů uvedla nepravdivé údaje,“ dodala mluvčí.
Jak vysokou pokutu mostecký magistrát ministryni udělil, mluvčí neupřesnila. Ani ministryně nechtěla Seznam Zprávám sdělit, zda se odvolá, nebo pokutu zaplatí. Zákon umožňuje uložit pokutu až padesát tisíc korun.
„Do nabytí právní moci rozhodnutí nebudeme sdělovat bližší informace ke stále probíhajícímu řízení. Pokud obviněná podá odvolání, může se vše změnit, proto není vhodné zveřejňovat bližší údaje. Pokud obviněná nepodá odvolání, mohlo by rozhodnutí do třech týdnů nabýt právní moci,“ poznamenala Vydrová.
Mrázová už dříve musela kromě staveb na svém pozemku v Bílině vysvětlovat také to, proč od roku 2009 využívala v tomto městě obecní byt. Seznam Zprávy uvedly, že do roku 2024 za byt na bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4500 korun. Ministryně kritiku odmítla s tím, že v době přidělení bytu splňovala podmínky stanovené městem.
Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale se ale ministryně zastal, Mrázová podle něj nikdy nepřekročila žádné zákony, právní normy ani pravidla Bíliny a nezneužila funkci ve svůj prospěch.