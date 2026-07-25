Indický ministr školství po protestech studentů rezignoval

Indický ministr školství Dharmendra Pradhan oznámil odstoupení z funkce. Reaguje tak na požadavky demonstrujících mladistvých. Studenti kritizují mimo jiné korupci a vysokou míru nezaměstnanosti. Protesty v ulicích původně propukly kvůli úniku otázek k celostátním přijímacím zkouškám k vysokoškolskému studiu medicíny.
„Zvládli jsme to,“ prohlásil Abhidžít Dipke, zakladatel protestního hnutí Švábí lidová strana (CJP) za bouřlivého jásotu na místě protestů v Jantar Mantaru v Novém Dillí.
Ministr oznámil svou rezignaci právě v okamžiku, kdy policie použila slzný plyn k rozehnání mladých demonstrantů v Novém Dillí, několik hodin předtím, než se měli jejich vůdci setkat s ministry k dalšímu kolu jednání.
„Vzhledem k situaci, která nastala v Jantar Mantaru i po celé zemi, a aby této situace nezneužily protinárodní síly… jsem zaslal premiérovi svou rezignaci,“ napsal Pradhan.
Demonstrace začaly jako iniciativa aktivistů, přerostly v jedno z nejvýraznějších protivládních hnutí za poslední roky a získávaly podporu napříč Indií. Premiér Naréndra Módí už ve čtvrtek oznámil vznik zvláštních zrychlených soudů pro případy podvodů u zkoušek, demonstranti však trvali na personální odpovědnosti ministra i širších reformách systému.
Protestní hnutí CJP vedené mladými lidmi vzniklo 16. května poté, co tentýž měsíc unikly testy z celostátních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. To postihlo přes dva miliony studentů, kteří museli zkoušky absolvovat podruhé. Podle vlády bylo po skandálu zatčeno a uvězněno celkem třináct lidí.
Hnutí zároveň upozorňuje na rostoucí nespokojenost mladých Indů s korupcí, nezaměstnaností a nedůvěrou ve fungování státních institucí.