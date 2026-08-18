SOUHRN: Zásadní události úterý 18. srpna


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. srpna 2026.

Ministři jednají se Schillerovou o rozpočtu na příští rok

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) během úterý jedná s ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro rok 2027. Sérii schůzek zahájil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), který s ní hovořil o platech ve veřejné sféře. Následně dorazili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) či zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by schodek příští rok měl být významně pod 400 miliard korun.

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Máme variantu zvýšení platů ve veřejné sféře, řekl Juchelka po jednání se Schillerovou
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) před ministerstvem financí, 18. srpna 2026


Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu

Při ruském raketovém útoku v obci Pečenihy v ukrajinské Charkovské oblasti zemřelo nejméně deset lidí, oznámili prezident země Volodymyr Zelenskyj a místní úřady. Dalších sedmnáct osob bylo zraněno, poškozeno bylo deset rodinných domů. Starosta ruské metropole Sergej Sobjanin zase podle agentury AFP tvrdí, že na moskevský region útočilo v noci na úterý 620 dronů. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila, zraněni byli tři lidé.

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Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu
Následky ruského raketového útoku v obci Pečenihy v Charkovské oblasti
Kontext
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Jeden z Ukrajinců, kteří stanuli před německým soudem pro obžalobu ze špionáže pro Rusko


Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum

Amerického prezidenta Donalda Trumpa v současné době podporuje jen 33 procent Američanů, naopak 64 procent s jeho působením v Bílém domě nesouhlasí, vyplynulo podle Reuters z průzkumu agentury Ipsos. Výsledky představují pokles Trumpovy popularity na nejnižší úroveň za dobu jeho prezidentství v současném funkčním období.

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Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum
Americký prezident Donald Trump


Zažívací potíže návštěvníků jesenických lázní zřejmě vyvolaly noroviry

Dle prvních výsledků jsou za hromadným onemocněním návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly hygienická opatření a nadále jsou v běžném provozu, řekl v pondělí jejich ředitel Roman Provazník.

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Zažívací potíže návštěvníků jesenických lázní zřejmě vyvolaly noroviry
Lázeňský dům Hrad v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník


Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo

Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40 procent a u dalších nelékařů o 30 procent. Na úterní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podpora na 12 let má stát 12,8 miliardy korun. U sester je v plánu přes 15 tisíc absolventů, dále přes 3500 zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů.

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Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo
Ilustrační snímek


Česká fotografie Perseidů se stala snímkem dne NASA

Tento rok byl pro meteorický roj Perseid velmi příznivý. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že Měsíc neosvětloval noční oblohu nad Zemí, takže bylo vidět více meteorů než obvykle. Tuto krásu zachytil český fotograf Jakub Kuřák, jehož za to ocenila NASA.

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Česká fotografie Perseidů se stala snímkem dne NASA
Perseidy nad Jizerkou

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