SOUHRN: Zásadní události úterý 18. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. srpna 2026.
Ministři jednají se Schillerovou o rozpočtu na příští rok
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) během úterý jedná s ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro rok 2027. Sérii schůzek zahájil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), který s ní hovořil o platech ve veřejné sféře. Následně dorazili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) či zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by schodek příští rok měl být významně pod 400 miliard korun.
Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu
Při ruském raketovém útoku v obci Pečenihy v ukrajinské Charkovské oblasti zemřelo nejméně deset lidí, oznámili prezident země Volodymyr Zelenskyj a místní úřady. Dalších sedmnáct osob bylo zraněno, poškozeno bylo deset rodinných domů. Starosta ruské metropole Sergej Sobjanin zase podle agentury AFP tvrdí, že na moskevský region útočilo v noci na úterý 620 dronů. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila, zraněni byli tři lidé.
Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum
Amerického prezidenta Donalda Trumpa v současné době podporuje jen 33 procent Američanů, naopak 64 procent s jeho působením v Bílém domě nesouhlasí, vyplynulo podle Reuters z průzkumu agentury Ipsos. Výsledky představují pokles Trumpovy popularity na nejnižší úroveň za dobu jeho prezidentství v současném funkčním období.
Zažívací potíže návštěvníků jesenických lázní zřejmě vyvolaly noroviry
Dle prvních výsledků jsou za hromadným onemocněním návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly hygienická opatření a nadále jsou v běžném provozu, řekl v pondělí jejich ředitel Roman Provazník.
Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo
Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40 procent a u dalších nelékařů o 30 procent. Na úterní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podpora na 12 let má stát 12,8 miliardy korun. U sester je v plánu přes 15 tisíc absolventů, dále přes 3500 zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů.
Česká fotografie Perseidů se stala snímkem dne NASA
Tento rok byl pro meteorický roj Perseid velmi příznivý. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že Měsíc neosvětloval noční oblohu nad Zemí, takže bylo vidět více meteorů než obvykle. Tuto krásu zachytil český fotograf Jakub Kuřák, jehož za to ocenila NASA.