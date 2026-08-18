Délka období s nedostatkem půdní vláhy je rekordní, uvádí InterSucho


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na třiceti procentech území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Uvádí to projekt InterSucho, za nímž stojí pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.

„Letos jsou ale dlouhodobým nedostatkem vláhy postiženy i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou, například Vysočina, a nedostatek vláhy také částečně zasahuje do horských oblastí,“ upozornil projekt.

Nedostatek půdní vláhy byl podle něj poměrně výrazný i loni, mezi další více postižené roky patří roky 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2022.

Nedostatek vláhy má již výrazné dopady na zemědělské plodiny i krajinu. Podle pracovníků InterSucha zasychají travní porosty, jeteloviny, kukuřice, cukrovka i ovocné stromy a na některých místech se objevují výrazné ztráty na výnosech či problémy s dostatkem krmiva pro hospodářská zvířata.

Situace se projevuje také úbytkem vody v krajině, vysychají potoky a mělké studně a klesá hladina podzemní vody.

Půdní sucho by nyní měly zmírnit očekávané srážky, už ty nedělní a pondělní přinesly v souvislosti s bouřkami místy větší množství vláhy.

Další přeháňky se pak budou vyskytovat i během zbytku týdne. I přesto však bude v horizontu deseti dnů snížená půdní vláha nadále zaznamenána alespoň na padesáti procentech území republiky,“ uvedli odborníci v týdenní zprávě.

Relativní nasycení půdy dle nich stoupne především ve vrstvě do čtyřiceti centimetrů a v menší míře se zlepší situace i v hlubších vrstvách. Relativní nasycení půdy pod deseti procenty však bude pravděpodobně nadále pozorováno na jižní Moravě.

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