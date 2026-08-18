Délka období s nedostatkem půdní vláhy je rekordní, uvádí InterSucho

Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na třiceti procentech území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Uvádí to projekt InterSucho, za nímž stojí pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.
„Letos jsou ale dlouhodobým nedostatkem vláhy postiženy i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou, například Vysočina, a nedostatek vláhy také částečně zasahuje do horských oblastí,“ upozornil projekt.
Nedostatek půdní vláhy byl podle něj poměrně výrazný i loni, mezi další více postižené roky patří roky 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2022.
Nedostatek vláhy má již výrazné dopady na zemědělské plodiny i krajinu. Podle pracovníků InterSucha zasychají travní porosty, jeteloviny, kukuřice, cukrovka i ovocné stromy a na některých místech se objevují výrazné ztráty na výnosech či problémy s dostatkem krmiva pro hospodářská zvířata.
Situace se projevuje také úbytkem vody v krajině, vysychají potoky a mělké studně a klesá hladina podzemní vody.
Půdní sucho by nyní měly zmírnit očekávané srážky, už ty nedělní a pondělní přinesly v souvislosti s bouřkami místy větší množství vláhy.
Další přeháňky se pak budou vyskytovat i během zbytku týdne. I přesto však bude v horizontu deseti dnů snížená půdní vláha nadále zaznamenána alespoň na padesáti procentech území republiky,“ uvedli odborníci v týdenní zprávě.
Relativní nasycení půdy dle nich stoupne především ve vrstvě do čtyřiceti centimetrů a v menší míře se zlepší situace i v hlubších vrstvách. Relativní nasycení půdy pod deseti procenty však bude pravděpodobně nadále pozorováno na jižní Moravě.
Vláda obnovila koalici proti suchu, opozice je skeptická
Vláda kvůli suchu obnovila Národní koalici pro boj se suchem, vede ji premiér Andrej Babiš (ANO). Poprvé se sešla v pondělí. Babiš dal za úkol sestavit mapu zhruba pěti set až tisícovky problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V těchto lokalitách se má následně sucho cíleně řešit.
Koalice by měla také vyhodnotit programy pro boj se suchem a rozhodnout, které jsou úspěšné a vyplatí se v nich pokračovat a finančně je podporovat.
Někteří zástupci opozice se k záměrům kabinetu vyjádřili skepticky. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší.
ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby v tuzemsku snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla.