Pavel a první dáma debatují s odborníky v Lánech o životním prostředí

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pořádají v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Cílem je otevřená debata o současných výzvách v této oblasti a pohledech na jejich řešení. Diskuse se má zaměřit i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti.
Setkání se zúčastní vědci a vědkyně, zemědělci, představitelé firem a neziskových organizací, odborníci na environmentální vzdělávání a osvětu, experti i influenceři, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Prezident Pavel s první dámou se měli do debaty zapojit kolem 15. hodiny.
„Témata, o kterých již hosti debatují, jsou různorodá. Hodně se samozřejmě mluví o aktuální situaci v Česku, tedy o nedostatku vody a s ním souvisejícím suchu, které je podle meteorologů v Česku letos nejhorší za posledních 65 let,“ uvedla před 15. hodinou redaktorka ČT Kristina Lekešová.
K tématu sucha již v pondělí vláda avizovala, že na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat dvacet chystaných vodních nádrží. Ochránci přírody a zemědělci nicméně vládu vyzvali, aby místo stavby nových přehrad peníze na boj se suchem investovala například do obnovy a vytváření mokřadů nebo revitalizace vodních toků. Opatření související s nedostatkem vody a jejím zadržování v krajině byla i tématem pondělní znovuobnovené Národní koalice proti suchu.