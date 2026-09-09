Obrana znemožnila Hlaváčovi první cestu na Ukrajinu, píší média

Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se mezinárodní bezpečnostní konference YES, která se v týdnu koná v Kyjevě a kterou chtěl navštívit, nezúčastní. Serveru Seznam Zprávy (SZ) to řekla mluvčí štábu Gabriela Kugler. Týdeník Respekt už dříve s odvoláním na své zdroje napsal, že Hlaváčovu cestu na Ukrajinu neschválilo ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou (za SPD).
Hlaváč, který v červnu převzal velení armády od svého předchůdce Karla Řehky, se chtěl tento týden vypravit na Ukrajinu poprvé ve své funkci. Mluvčí armády uvedla, že Hlaváčova účast na kyjevské konferenci byla předběžně v jednání, a to v rámci standardní koordinace zahraničních pracovních cest s vedením ministerstva obrany.
Respekt o víkendu napsal, že Hlaváč k cestě potřebuje povolení ministra nebo jeho náměstka, přičemž Zůna ani jeho náměstek Radovan Vích (SPD) se do té doby k tomu nevyjádřili, a tím mu návštěvu bezpečnostní konference prakticky znemožnili.
„Pořád nemá odpověď. Ministerstvo může cestu znemožnit tím, že se k ní nevyjádří, tudíž ji nepovolí. (...) K tomu to celé může směřovat. Každý další den mlčení ohrožuje navíc zajištění bezpečnosti a logistiky cesty,“ uvedl tehdy k situaci zdroj Respektu.
Předchozí šéf armády Řehka navštívil Ukrajinu opakovaně, také ministr Zůna krátce po nástupu do funkce v prosinci 2025 informoval, že dostal pozvání k návštěvě Ukrajiny a že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
Bezpečnostní konference YES (Yalta European Strategy) „je mezinárodní platforma, která již více než dvě desetiletí formuje globální debatu o Ukrajině a jejím místě v Evropě a světě“, píše se na jejích webových stránkách. Každoročně se jí účastní představitelé evropských armád, například loni konferenci zahajoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s finským prezidentem Alexandrem Stubbem, připomíná Respekt.