Česká fotografie Perseidů se stala snímkem dne NASA

Tento rok byl pro meteorický roj Perseid velmi příznivý. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že Měsíc neosvětloval noční oblohu nad Zemí, takže bylo vidět více meteorů než obvykle. Tuto krásu zachytil český fotograf Petr Kuřák, jehož za to ocenila NASA.
APOD NASA je známý projekt spojený s americkou vesmírnou agenturou, který každý den zveřejní jeden zajímavý obrázek nebo fotografii vesmíru a krátké vysvětlení autora. V úterý 18. srpna ocenění získal fotograf Petr Kuřák.
Zachytil spršku Perseidů, které se z nebe snášely stejného dne, kdy došlo k zatmění Slunce, jen o několik hodin později. „Aktivita roje rozhodně nezklamala a ani počet jasných meteorů nebyl malý. Meteory jsem fotil od 8. do 13. srpna a na výsledném snímku je zachyceno přibližně sto meteorů. To vše u Rašeliniště na Jizerce,“ uvedl Kuřák.
„Díky projekci, kterou autor zvolil, je vidět, že meteory mají různé jasnosti, ale podobné zabarvení a vylétají zdánlivě z jednoho místa na obloze, souhvězdí Persea, odkud také plyne název roje,“ komentoval snímek Petr Horálek, který patří k nejoceňovanějším autorům v tomto projektu.