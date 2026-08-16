SOUHRN: Zásadní události neděle 16. srpna


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 16. srpna 2026.

Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko, to udeřilo na Kyjev a další města

Ukrajina v noci na neděli podnikla jeden z dosud největších vzdušných útoků na Rusko. Uvedla, že zasáhla podnik na výrobu paliva pro rakety. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zničilo 822 dronů. Ruské síly zase ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech metropole vypukly požáry a nejméně tři lidé byli zraněni, dva lidé pak zemřeli a třináct lidí bylo zraněno při útoku na město Kryvyj Rih. Celkem čtyři mrtvé hlásí také úřady v Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti.

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Kouř stoupající z hořícího skladu společnosti Wildberries po ukrajinském útoku v Moskevské oblasti, 16. srpna 2026


V Belgii stále zuří jeden z nejhorších lesních požárů v tamní historii

Belgie třetím dnem bojuje s jedním z nejhorších lesních požárů ve své historii, živel v těžko přístupné přírodní rezervaci na východě země už spálil téměř tři tisíce hektarů, informovaly v neděli tiskové agentury. Belgie spoléhá na letecké posily z několika zemí, které v sobotu přislíbila Evropská unie.

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V Belgii stále zuří jeden z nejhorších lesních požárů v tamní historii
Požár v Belgii, 16. srpna 2026


Při nehodě polského autobusu v Maďarsku zahynulo dvanáct lidí

Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku, uvedl předseda maďarské vlády Péter Magyar. Policie předpokládá, že nehodu způsobil řidič, který usnul za volantem. Podle polských úřadů vezl autobus polské občany z pouti v Bosně.

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Při nehodě polského autobusu v Maďarsku zahynulo dvanáct lidí
Záchranáři zasahují na místě nehody na dálnici M3 v Maďarsku


Stíhačka nad Rumunskem sestřelila dron, podle NATO byl zřejmě ruský

Nad rumunským územím byl sestřelen dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor země. Oznámilo to podle agentury Reuters v neděli rumunské ministerstvo obrany. Velitelství NATO uvedlo, že šlo patrně o ruský bezpilotní prostředek. V Rumunsku je to letos již čtvrtý sestřelený dron.

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Stíhačka nad Rumunskem sestřelila dron, podle NATO byl zřejmě ruský
Stíhací letouny F/A-18 Hornet, ilustrační foto


Na řeckém ostrově Salamina kvůli požárům zemřeli dva lidé, úřady nařídily evakuaci

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů.

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Na řeckém ostrově Salamina kvůli požárům zemřeli dva lidé, úřady nařídily evakuaci
Požár na řeckém ostrově Salamina


Nejtepleji bylo ve Strážnici, a to 37,6 stupně. V pondělí mají dorazit bouřky

Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili v neděli meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. Tam na řadě míst opět padly teplotní rekordy pro daný den. Nejvyšší teplotu naměřili ve Strážnici – 37,6 stupně. V pondělí pak většinu Česka zasáhnou silné bouřky s nárazy větru a kroupami, vyplývá z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

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Nejtepleji bylo ve Strážnici, a to 37,6 stupně. V pondělí mají dorazit bouřky
Ilustrační foto


Když oteplování nezpomalí, může Indie čelit fatálním horkům, varuje studie

Člověk má problémy s adaptací, už když teploty překročí 37 stupňů, tedy jeho běžnou tělesnou teplotu. V Indii už ale místy teploty překračují i 45 stupňů, což znamená, že v takovém vedru už lidé bez pomoci techniky nemohou přežívat. Vědci se teď podívali, jak by to dopadlo, kdyby se naplnily pesimistické scénáře klimatické změny.

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