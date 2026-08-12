SOUHRN: Zásadní události středy 12. srpna


12. 8. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 12. srpna 2026.

Zatmění Slunce na severní polokouli

Miliony lidí na severní polokouli ve středu večer SELČ vzhlížely k obloze a sledovaly zatmění Slunce. Úplné bylo pozorovatelné na Islandu, v Grónsku, na severu Ruska či na Pyrenejském poloostrově. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bylo možné pozorovat zatmění částečné. To bylo výrazně viditelné i v Česku, kde byly pro pozorování veskrze skvělé podmínky. Totéž platí i pro roje Perseid, které vrcholí v noci na čtvrtek.

Více k tématu
Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku
Zatmění Slunce v Praze
Nebeský úkaz ve fotkách i videích
OBRAZEM: Češi i Evropa sledovali zatmění Slunce. Někde bylo i úplné
Zatmění Slunce ve Španělsku
Dobré vědět
Zatmění Slunce přinese „býčí rohy“ a dva soumraky. Jak se připravit?
Ilustrační foto


Slovensko odhalilo ruské součástky v dopravních kamerách

Slovensko odhalilo ruské součástky ve dvou testovaných zařízeních na zjišťování přestupků v silničním provozu a označilo je za bezpečnostní riziko. S odvoláním na vyjádření slovenského Národního bezpečnostního úřadu to oznámil ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Zároveň ohlásil ukončení spolupráce svého resortu s dodavatelem části uvedeného systému, slovenskou společností Soitron. Opozice, která na problematické kamery upozornila už dříve, vyzvala k odvolání ministra vnitra.

Více k tématu
Slovensko odhalilo ruské součástky v dopravních kamerách
Ilustrační foto


Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi

Státní zástupce obžaloval tři lidi z podvodu, porušení pravidel hospodářské soutěže a neoprávněného podnikání v souvislosti s údajným investičním podvodem prostřednictvím společnosti Cryfin. V tiskové zprávě zaslané České televizi to ve středu uvedl žalobce Tomáš Černý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obvinění podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům škodu 1,1 miliardy korun. Obviněným hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Více k tématu
Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi
Ilustrační snímek


Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud

Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, konstatoval Ústavní soud. Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili, předešlé vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti. Na svobodu se tak Jiřikovský zatím nedostane.

Více k tématu
Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud
Tomáš Jiřikovský na fotografii z roku 2018


Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Podle ruských úřadů noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabily dva lidi – včetně dítěte – a několik dalších zranily. Trosky dronů v kraji zasáhly čtyři průmyslové podniky. Ruská armáda sdělila, že v noci na středu zničila 502 ukrajinských bezpilotních letounů. List Financial Times napsal, že Ukrajina přerušila útoky na část ropných tankerů.

Více k tématu
Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady
Přístav v Novorossijsku


Sopka Santorini chrlila stovky let masivní množství jedů. Přesto ji kolonizoval život

Vulkán Santorini ve Středozemním moři měl po tisíce let přes extrémně toxické podmínky velmi bujný ekosystém složený z organismů, které se dokázaly na toto prostředí adaptovat, ukázala studie.

Více k tématu
Sopka Santorini chrlila stovky let masivní množství jedů. Přesto ji kolonizoval život
Část kaldery Santorini
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu

Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu

před 6 hhodinami
Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

před 10 hhodinami
Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

před 11 hhodinami
Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

před 12 hhodinami
Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 13. srpna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 19 mminutami

SOUHRN: Zásadní události středy 12. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 12. srpna 2026.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 11. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 11. srpna 2026.
11. 8. 2026

VideoByla to asi nejhorší situace, jakou jsem kdy v terénu zažila, přiblížila Adéla Paclíková

Na odhalování fotbalových podvodů pracuje řadu let. Letos za své reportáže na toto téma dostala i cenu Mezinárodní asociace sportovních novinářů. A v rozkrývání nekalých sázek, kvůli kterým organizované zločinné skupiny ovlivňují zápasy, pokračuje. Při nedávném natáčení ve Slovinsku čelila útoku od lidí blízkých muži, kterého s řízením podvodů spojuje česká policie. Jaké to je, když musí jako novinářka čelit něčemu takovému? Má někdy při natáčení strach? Také o tom mluví s reportérkou Adélou Paclíkovou Jana Neumannová. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
11. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 10. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 10. srpna 2026.
10. 8. 2026Aktualizováno10. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 9. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 9. srpna 2026.
9. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 8. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 8. srpna 2026.
8. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 7. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 7. srpna 2026.
7. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

před 11 hhodinami
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

před 13 hhodinami
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026