SOUHRN: Zásadní události pondělí 10. srpna


10. 8. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 10. srpna 2026.

Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí oběti

Nejméně dvacet lidí zahynulo při zemětřesení na západě Kolumbie, osmnáct obětí hlásí město Pereira a dva mrtvé Manizales, uvedly podle agentury Reuters v pondělí odpoledne SELČ úřady. Následně se bilance úmrtí v důsledku otřesů nadále zvyšovala. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informuje agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Epicentrum mělo v departementu Chocó, jehož guvernérka dříve informovala o zraněných i škodách.

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Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí mnoho mrtvých
Následky zemětřesení v západní Kolumbii


Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Tamní úřady tvrdí, že útok za sebou nechal větší množství mrtvých a zraněných. Cílem úderu byla zřejmě rafinerie v Nižněkamsku. Masivní ruské ostřelování obce Buhajivka v ukrajinské Charkovské oblasti zabilo pět lidí. Přes dvacet lidí utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží. Ruské bombardování Sum zranilo nejméně čtrnáct lidí, stejně jako rozsáhlý ruský noční raketový a dronový útok na Oděsu. Moskva zničila i sklad WHO v Dnipru či všechny čerpací stanice v městečku Opišňa v Poltavské oblasti.

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Ukrajina cílila na rafinerii v Tatarstánu, Rusko útočilo na města, benzinky či sklad WHO
Následky ruského útoku na obec Buhajivka v Charkovské oblasti (10. srpna 2026)


V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral

V pondělí, v den svých 94. narozenin, zemřel v chebské nemocnici spisovatel Vladimír Páral. Informaci potvrdil jeho přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazi či Mladý muž a bílá velryba později psal také sci-fi romány. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stáli fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. V roce 2010 byl Páral oceněn Cenou Ladislava Fukse za celoživotní přínos české literatuře.

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V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral
Spisovatel Vladimír Páral


Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“

Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, tamní nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních „voleb“. V pondělí večer SELČ o tom informovaly tiskové agentury, podle kterých právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá. Vyloučení Jabloka z hlasování požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou.

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Ruský soud vyloučil opoziční stranu Jabloko ze zářijových „voleb“
Lídr strany Jabloko Nikolaj Rybakov hovoří u ruského nejvyššího soudu (10. srpna 2026)


Prasklé potrubí zabilo v pražských Stodůlkách člověka, další jsou zranění

V pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí, uvedla policie. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu, řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Dodávky vody dle mluvčího firmy Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Tomáše Mrázka nehoda nenarušila.

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Prasklé potrubí zabilo v pražských Stodůlkách člověka, další jsou zranění
Policejní zásah ve Stodůlkách (10. srpna 2026)


Během jednoho z nejtragičtějších víkendů na českých silnicích zemřelo osm lidí

O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku osm lidí, z toho pět motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla v pondělí policie. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo osmnáct lidí, z toho jedenáct na motocyklech.

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Během jednoho z nejtragičtějších víkendů na českých silnicích zemřelo osm lidí
Nehoda na dálnici D7 u Žatce


Začátek léta byl výjimečně horký a suchý, oceány nejžhavější v dějinách měření

Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a maximální teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu.

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Začátek léta byl výjimečně horký a suchý, oceány nejžhavější v dějinách měření
Vyschlý Pád
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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SOUHRN: Zásadní události pondělí 10. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 10. srpna 2026.
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SOUHRN: Zásadní události neděle 9. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 9. srpna 2026.
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SOUHRN: Zásadní události pátku 7. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 7. srpna 2026.
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SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 6. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 6. srpna 2026.
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